تقارير تكشف تفاصيل انتقال ويسا لنيوكاسل

سلطت تقارير عالمية الضوء عن صفقة انتقال الكونغولي يوان ويسا لاعب برينتفورد، إلى نيوكاسل خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال فابريزيو رومانو المتخصص في الانتقالات:" هناك اتفاق شفهي تم الآن بين برينتفورد ونيوكاسل على صفقة بقيمة 55 مليون جنيه إسترليني.

وكتب أن برينتفورد وافق على العرض الرسمي من نيوكاسل.

وتابع: ويسا في طريقه لإجراء الفحوصات الطبية في وقت لاحق اليوم.

واتم أن ويسا هو مشروع نيوكاسل بعد رحيل إيزاك.

بيان ويسا للانتقال لنيوكاسل

وأصدر المهاجم الكونغولي يوان ويسا بيانًا رسميًا أعلن فيه رغبته فى مغادرة نادي برينتفورد والانضمام إلى نيوكاسل يونايتد، مؤكدًا أن إدارة ناديه تراجعت عن اتفاق سابق يتيح له الرحيل حال وصول عرض مناسب.



وقال ويسا فى بيان نشره عبر حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي، "التزمت الصمت معظم الصيف، لكن مع اقتراب نهاية سوق الانتقالات أشعر أنني مضطر للتحدث علنًا، أعتقد أن النادي يعيق رحيلي بشكل غير عادل، رغم وجود عروض مغرية على الطاولة".

وأضاف الدولي الكونغولي، أنه أجرى محادثات واضحة في وقت سابق مع إدارة برينتفورد والمدرب الجديد، وتلقى خلالها تطمينات كتابية بالسماح له بالمغادرة إذا تم تقديم عرض معقول، لكنه فوجئ بتبدّل موقف النادي في اللحظات الأخيرة.

وشدّد ويسا في بيانه على احترامه الكامل للنادي، نافيًا ارتكاب أي سلوك غير احترافي: "قدمت دائمًا 100% من جهدي، وكنت شفافًا في جميع مراحل التفاوض. لم أطلب أبدًا الرحيل دون مقابل، وإنما فقط الالتزام بما تم الاتفاق عليه".

وأضاف: "قضيت أربع سنوات رائعة هنا، وأكنّ لجماهير برينتفورد كل الحب والامتنان. لكن إجباري على البقاء الآن لن يكون في مصلحة أي طرف".

منذ انضمامه إلى برينتفورد في عام 2021، خاض ويسا 149 مباراة بقميص الفريق، سجل خلالها 49 هدفًا في مختلف المسابقات، وكان من بين العناصر الأساسية في مشروع النادي بالدوري الإنجليزي الممتاز.

