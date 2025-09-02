الثلاثاء 02 سبتمبر 2025
مانشستر يونايتد يحسم رسميا صفقة حارس مرمى جديد

نجح نادي مانشستر يونايتد من تعزيز مركز حراسة المرمى في الساعات الأخيرة من فترة الانتقالات الصيفية لموسم 2025-2026.

مانشستر يونايتد يتعاقد مع سين لامينز 

وأعلن مان يونايتد في بيان رسمي، تعاقده مع سين لامينز، حارس مرمى ريال أنتويرب البلجيكي، حتى يونيو 2030.

ودخل النادي الإنجليزي في مفاوضات مكثفة مع نظيره البلجيكي طوال الأسابيع الماضية، للتوصل لاتفاق يقضي بنقل صاحب الـ23 عاما إلى ملعب أولد ترافورد.

وخاض لامينز 64 مباراة مع فريقه السابق، الذي ساعده على الفوز بكأس السوبر البلجيكي قبل عامين.

وعبر الحارس الشاب عن سعادته وفخره الشديد بارتدائه قميص الشياطين الحمر، مؤكدا أن هذه الخطوة بمثابة حلم قد تحقق بعد عامين مذهلين مع رويال أنتويرب.

وتأتي هذه الصفقة في ظل تراجع ثقة المدرب البرتغالي روبن أموريم في الثنائي أندريه أونانا والتاي بايندير.

