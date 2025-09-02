مانشستر يونايتد يحسم رسميا صفقة حارس مرمى جديد

نجح نادي مانشستر يونايتد من تعزيز مركز حراسة المرمى في الساعات الأخيرة من فترة الانتقالات الصيفية لموسم 2025-2026.

مانشستر يونايتد يتعاقد مع سين لامينز

وأعلن مان يونايتد في بيان رسمي، تعاقده مع سين لامينز، حارس مرمى ريال أنتويرب البلجيكي، حتى يونيو 2030.

ودخل النادي الإنجليزي في مفاوضات مكثفة مع نظيره البلجيكي طوال الأسابيع الماضية، للتوصل لاتفاق يقضي بنقل صاحب الـ23 عاما إلى ملعب أولد ترافورد.

وخاض لامينز 64 مباراة مع فريقه السابق، الذي ساعده على الفوز بكأس السوبر البلجيكي قبل عامين.

وعبر الحارس الشاب عن سعادته وفخره الشديد بارتدائه قميص الشياطين الحمر، مؤكدا أن هذه الخطوة بمثابة حلم قد تحقق بعد عامين مذهلين مع رويال أنتويرب.

وتأتي هذه الصفقة في ظل تراجع ثقة المدرب البرتغالي روبن أموريم في الثنائي أندريه أونانا والتاي بايندير.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.