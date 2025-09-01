انطلاق معسكر المنتخب اليوم استعدادا لمواجهتي إثيوبيا وبوركينا فاسو.. غيابات بالجملة في القائمة.. استاد السلام يستضيف تدريبات الفراعنة.. وموعد انضمام صلاح ومرموش

ينطلق اليوم الإثنين، المعسكر التدريبي لـمنتخب مصر الأول لكرة القدم، بأحد فنادق القاهرة، استعدادا لمواجهتيه المرتقبتين أمام كل من؛ إثيوبيا وبوركينا فاسو، في الجولتين السابعة والثامنة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، التي تقام في ضيافة أمريكا وكندا والمكسيك.

برنامج منتخب مصر في أول أيام المعسكر

ويتجمع لاعبو منتخب مصر ظهرا في فندق إقامة الفريق، ويتناولون وجبة الغداء، ثم يعقد الجهاز الفني بقيادة التوأم حسام وإبراهيم حسن اجتماعًا مع اللاعبين، يتحدث خلاله حسام حسن، المدير الفني، عن أهمية المعسكر والأهداف المرجو تحقيقها خلاله، وأهمها حصد الست النقاط أمام إثيوبيا، لحسم بطاقة التأهل رسميا لمونديال 2026 بأمريكا.

عقب المحاضرة يتوجه اللاعبون إلى غرفهم، للحصول على قسط من الراحة، على أن يتجمع الفريق مساء للتوجه إلى استاد السلام لخوض أول تدريباته.

حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، فيتو

قائمة منتخب مصر لمعسكر سبتمبر

ضمت قائمة منتخب مصر لمعسكر سبتمبر، استعدادا لمواجهتي إثيوبيا وبوركينا فاسو، 24 لاعبا هم:

حراسة المرمى: محمد الشناوي - مصطفى شوبير - محمد صبحي - عبد العزيز البلعوطي

الدفاع: رامي ربيعة - خالد صبحي - عمرو الجزار - حسام عبد المجيد - محمد ربيعة - محمد هاني - أحمد عيد - محمد حمدي - أحمد نبيل كوكا.

الوسط: حمدي فتحي - نبيل عماد دونجا - مروان عطية - محمود صابر - مهند لاشين - أحمد سيد زيزو - محمود تريزيجيه - عمر مرموش - إبراهيم عادل - محمد صلاح.

الهجوم: مصطفى محمد - أسامة فيصل.

غيابات بالجملة عن قائمة منتخب مصر بسبب الإصابات وعدم الجاهزية

وأكد الكابتن إبراهيم حسن مدير منتخب مصر الأول لكرة القدم، أن هناك أكثر من لاعب خرج من قائمة منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن؛ بسبب الإصابة وعدم الجاهزية، وعلى رأسهم إمام عاشور وياسر إبراهيم ومحمد شكري ثلاثي الأهلي، ومحمد عبد المنعم المحترف بنيس الفرنسي، ومحمد شحاتة لاعب الزمالك الذى تعرض لإصابة أمس في تدريبات فريقه، كما خرج للإصابة مصطفى فتحي لاعب بيراميدز.

أضاف إبراهيم حسن ان هناك متابعة لأكثر من لاعب كانوا في حسابات الجهاز الفني، ولكن الإصابة منعت انضماهم أيضا منهم: ياسين مرعي لاعب الأهلي، ورمضان صبحي لاعب بيراميدز.

فيما أكد حسن أن الحالة الطبية وسلامة اللاعب يضعها الجهاز الفني للمنتخب في المقام الأول في اختياراته للمباريات.

موعد انضمام محمد صلاح ومرموش

ومن المقرر أن ينضم محمد صلاح نجم ليفربول وقائد منتخب مصر وعمر مرموش لاعب مانشستر سيتي، لمعسكر منتخب مصر مساء اليوم ١ سبتمبر، على أن يشاركا في التدريبات غدا الثلاثاء.

استاد السلام يستقبل تدريبات منتخب مصر

كشف إبراهيم حسن، مدير منتخب مصر الأول لكرة القدم عن مفاجأة غير متوقعة، حيث أعلن أن استاد السلام سيستضيف تدريبات منتخب الفراعنة، خلال المعسكر الذي ينطلق اليوم الإثنين، استعدادا لمواجهتي إثيوبيا وبوركينا فاسو في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم.

وذكر إبراهيم حسن أن قرار إقامة تدريبات المنتخب الأول باستاد السلام، جاء للحفاظ على أرضية استاد القاهرة التي تستضيف مباراة إثيوبيا.

أكد إبراهيم حسن مدير منتخب مصر الأول لكرة القدم أن مروان عطية لاعب وسط المنتخب لن يتواجد في قائمة مباراة إثيوبيا المقرر لها 5 سبتمبر والمقرر إقامتها بإستاد القاهرة بسبب الإيقاف للحصول على إنذارين.

مروان عطية يغيب أمام إثيوبيا

وأضاف إبراهيم حسن أنه تم ضم مروان عطية لقائمة المنتخب بعد عودته للمشاركة مع الأهلي والاطمئنان عليه طبيا، وسيتم تجهيزه لمباراة بوركينا فاسو المقرر لها يوم 9 سبتمبر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.