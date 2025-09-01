الإثنين 01 سبتمبر 2025
أزمة لأهلي جدة، المرشحون لتدريب باير ليفركوزن بعد إقالة تين هاج

 كشفت تقارير عالمية أن الإسباني المخضرم تشافي هيرنانديز المدير الفني السابق لفريق برشلونة، هو المرشح لخلافة إيريك تين هاج مع باير ليفركوزن الألماني.

وقالت سكاي سبورت الألمانية: إن تشافي هو الأقرب والأقوى لتولي تدريب باير ليفركوزن.

وأعلن نادي باير ليفركوزن إقالة إيريك تين هاج من تدريب الفريق.

 وقالت شبكة سكاي سبورت إن الألماني ماتياس يايسلة المدير الفني لفريق أهلي جدة، ضمن المرشحين لقيادة باير ليفركوزن، ولكن يبقى تشافي الأقرب.

 فيما أهدر باير ليفركوزن فوزا ثمينا أمام مضيفه فيردر بريمن المنقوص عدديا ليتعادل 3-3، ليستمر بحث المدرب الهولندي إريك تين هاج عن فوزه الأول في الدوري الألماني.

وانتزع ليفركوزن التقدم بهدفين عبر التشيكي باتريك شيك (5) والأمريكي مالك تيلمان (35)، قبل أن يقلّص  رومانو شميت النتيجة لأصحاب الأرض من ركلة جزاء.

 وأعاد شيك التقدم لـ"دي فيركسليف" بهدفين من نقطة الجزاء بعد دقيقة من طرد نيكلاس ستارك لاعب فيردر بريمن.

ورغم النقص العددي، انتفض بريمن وفرض التعادل المرير على ليفركوزن بهدفين عبر السويسري إسحاق شميت وكريم كوليبالي البالغ 18 عاما (90+4).

ويحتل باير ليفركوزن المركز الثاني عشر في جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد  نقطة.

حافظ ليفركوزن على سجله اللافت بلا خسارة خارج الديار الممتد منذ مايو 2023، أي منذ المرحلة الأخيرة لموسم 2022-2023.

الهولندي إريك تين هاج المدرب الهولندي إريك تين هاج إيريك تين هاج باير ليفركوزن بايرن ليفركوزن تشافي هيرناندي تشافي هيرنانديز فيردر بريمن باير ليفركوزن الالماني

