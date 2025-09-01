إقالة تين هانج من تدريب باير ليفركوزن

كشفت تقارير عالمية عن مصير ايريك تين هاج مع باير ليفركوزن الألماني.

وقال فابريزيو رومانو المتخصص في الانتقالات: “نادي بايرن ليفركوزن قرر إقالة إيريك تين هاج من تدريب الفريق”.

وتابع: القرار اتخذته إدارة النادي هذا الصباح وأُبلغ به المدرب للتو.

أهدر باير ليفركوزن فوزا ثمينا أمام مضيفه فيردر بريمن المنقوص عدديا ليتعادل 3-3، ليستمر بحث المدرب الهولندي إريك تين هاج عن فوزه الأول في الدوري الألماني.

وانتزع ليفركوزن التقدم بهدفين عبر التشيكي باتريك شيك (5) والأميركي مالك تيلمان (35)، قبل أن يقلّص رومانو شميت النتيجة لأصحاب الأرض من ركلة جزاء).

وأعاد شيك التقدم لـ"دي فيركسليف" بهدفين من نقطة الجزاء بعد دقيقة من طرد نيكلاس ستارك لاعب فيردر بريمن.



ورغم النقص العددي، انتفض بريمن وفرض التعادل المرير على ليفركوزن بهدفين عبر السويسري إسحاق شميت وكريم كوليبالي البالغ 18 عاما (90+4).

ويحتل بايرن ليفركوزن المركز الثاني عشر في جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد نقطة.

حافظ ليفركوزن على سجله اللافت بلا خسارة خارج الديار الممتد منذ مايو 2023 أي منذ المرحلة الأخيرة لموسم 2022-2023.

