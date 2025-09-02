أخبار مصر: مفاجأة قد تغير مصير قضية إبراهيم شيكا، مصرع أمين شرطة حاول إنقاذ راكب بالمترو، كارثة تدفن سكان قريتين تحت الأرض

أخبار مصر والعالم، نشرت “فيتو” على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

وجاءت أبرز الأخبار المنشورة كالتالي:

محامي أسرة شيكا يفجر مفاجأة: العثور على جرح بالجانب الأيمن وزوجته أخفت الحقيقة

فجر ماجد صلاح، محامي أسرة الراحل إبراهيم شيكا، مفاجآت جديدة حول سبب وفاته.

إخلاء سبيل الراقصة بوسي بكفالة 5 آلاف جنيه

قررت جهات التحقيقات المختصة بالقاهرة إخلاء سبيل الراقصة بوسي بكفالة مالية 5 آلاف جنيه، في اتهامها بنشر محتوى خادش للحياء العام والتعدي على القيم المجتمعية المصرية.

بلجيكا تفرض 12 عقوبة على إسرائيل وتعتزم الاعتراف بدولة فلسطين أمام الجمعية العامة بالأمم المتحدة

أعلن وزير الخارجية البلجيكي ماكسيم بريفو، اليوم الثلاثاء أنّ بلاده ستعترف بدولة فلسطين خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في سبتمبر الجاري، مشيرا أيضا إلى عزم بروكسل على فرض "عقوبات صارمة" على إسرائيل.

اليوم، اختتام اختبارات القدرات لطلاب الدبلومات الفنية 2025

تختتم الاختبارات لطلاب الدبلومات الفنية بالكليات التي تحتاج لاختبارات القدرات اليوم الثلاثاء 2 سبتمبر 2025.

سيناريو حمزة علاء يتكرر، نجم الأهلي يصدم مجلس الخطيب ويرفض التجديد (فيديو)

أكد الإعلامي سيف زاهر، أن أحمد نبيل كوكا، لاعب النادي الأهلي، يسير على خطى حمزة علاء في رغبته بالاحتراف.

ترامب: إسرائيل فقدت هيمنتها على الكونجرس وحرب غزة تضر بصورتها

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الإثنين، إن إسرائيل كانت تملك قبل نحو 15 عامًا أقوى جماعة ضغط في واشنطن، وكانت لها هيمنة واضحة على الكونجرس، لكنها اليوم فقدت جزءًا كبيرًا من ذلك النفوذ، ولا سيما داخل المؤسسة التشريعية.

واحد منهم مات، القبض على مدرسة دهست 10 أشخاص أمام جمعية خيرية بالجيزة

ألقت أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة، القبض على مدرسة متهمة بدهس 10 أشخاص أثناء استلامهم مساعدات أمام جمعية خيرية بالجيزة مما تسبب في وفاة مسنة وإصابة 9 آخرين، أثناء قيادتها سيارتها بالطريق الرئيسي بالجيزة.

أقسم بالله ما حصل، باسم مرسي يكذب شيكابالا بعد تصريح "الشيشة" (فيديو)

رد باسم مرسي، لاعب الزمالك السابق، على تصريحات محمود عبد الرازق “شيكابالا”، نجم القلعة البيضاء بشأن أسباب هزيمة الزمالك في نهائي دوري أبطال أفريقيا 2016 أمام صن داونز الجنوب أفريقي.

إفلاس وثورة بفرنسا وحرب في ألمانيا، توقعات كارثية لـ مؤلف كتاب "الأب الغني والأب الفقير" بشأن أوروبا

توقع المستثمر الأمريكي ومؤلف كتاب "الأب الغني والأب الفقير" روبرت كيوساكي، مصيرا كارثية لعدد من الدول الأوروبية، مشيرا إلى أن دول أوروبا القديمة ستشهد ثورات وإفلاس.

بسبب علاقة شاذة، إقالة لوران فريكس الرئيس التنفيذي لشركة "نستله"

أقالت شركة نستله العالمية، رئيسها التنفيذي لوران فريكس على الفور، بعدما أظهر تحقيق داخلي وجود علاقة رومانسية غير معلنة بينه وبين مرؤوس مباشر، وهو ما يمثل انتهاكًا لقواعد السلوك في المجموعة..

القاهرة تسجل 38 وتحسن في الصعيد، درجات الحرارة اليوم في مصر

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية درجة الحرارة اليوم، ويسود طقس شديد الحرارة رطب أغلب الأنحاء، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة رطب على الجنوب، مائل للحرارة رطب ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

قرى بأكملها دفنت تحت الأرض، حصيلة ضحايا مفجعة لزلزال أفغانستان وتدخل عاجل من روسيا

أعلنت أفغانستان، الإثنين، أن واحدا من أسوأ الزلازل في البلاد أودى بحياة أكثر من 800 شخص بينما أُصيب ما لا يقل عن 2800، في وقت يجد به رجال الإنقاذ صعوبة في الوصول إلى المناطق النائية بسبب وعورة التضاريس الجبلية وسوء الأحوال الجوية.

سعر صرف الدولار في البنك المركزي المصري والبنوك المصرية (آخر تحديث)

استقر سعر الدولار أمام الجنيه بحركة تعاملات اليوم بالبنك المركزي المصري والبنوك المصرية.

تحقيقات موسعة في مصرع أمين شرطة صعقًا بالكهرباء أثناء إنقاذ راكب بمحطة مترو شبرا

تباشر جهات التحقيق بالقليوبية تحقيقات موسعة في واقعة مصرع أمين الشرطة أحمد محمد فرحات (50 عامًا)، من قوة الحماية المدنية المسئولة عن تأمين محطة مترو الأنفاق بشبرا الخيمة، والذي لقي مصرعه صعقًا بالكهرباء داخل جراج الحوش بالمحطة.

باستثناء شخص واحد نجا بأعجوبة، مصرع جميع سكان قرية بدارفور في انزلاق أرضي بالسودان (فيديو)

أعلنت حركة تحرير السودان في بيان، ليل الإثنين، مقتل نحو ألف شخص من سكان قرية ترسين في جبل مرة وسط دارفور غربي البلاد، بسبب انزلاق أرضي.

ثورة طبية في علاج تعافي كسور العظام باستخدام دواء عصبي

في بارقة أمل جديدة لمرضى العظام، أحدث دواءً يستخدم لعلاج التصلب اللويحي، وهو 4-أمينوبيريدين (4-AP)، فعالية كبيرة وقدرة على تسريع تعافي العظام.

ارتفاع بجميع العيارات، سعر جرام الذهب اليوم بالصاغة (آخر تحديث)

ارتفعت أسعار الذهب خلال حركة تعاملات اليوم وذلك على صعيد جميع الأعيرة بسوق الصاغة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.