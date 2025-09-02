سيناريو حمزة علاء يتكرر، نجم الأهلي يصدم مجلس الخطيب ويرفض التجديد (فيديو)

أكد الإعلامي سيف زاهر، أن أحمد نبيل كوكا، لاعب النادي الأهلي، يسير على خطى حمزة علاء في رغبته بالاحتراف.

نجم الأهلي يصدم مجلس الخطيب ويرفض التجديد

وقال زاهر: "كوكا على خطى حمزة علاء، الذي تمسك بعدم تجديد عقده مع الأهلي، وكوكا جايله عقد احتراف خارجي، والنادي الأهلي طلب منه التجديد لكنه رفض واحتمال رحيل اللاعب الفترة القادمة".

عرض مغربي لـ حسين الشحات

وأضاف خلال برنامج “ملعب أون” المذاع على قناة “أون سبورت”، إن ناديا مغربيا فتح الحديث مع النادي الأهلي لضم حسين الشحات، مؤكدا أن اللاعب يصب كامل تركيزه على الفترة القادمة مع القلعة الحمراء.

"نجم الأهلي يتمسك بالرحيل.. وعرض مغربي لهذا اللاعب"👌.. خااص - سيف زاهر يكشف التفاصيل #ملعب_ON pic.twitter.com/vKOuDn6NSw September 1, 2025

موعد مباراة الأهلي القادمة

ويستعد النادي الأهلي لخوض مباراة إنبي القادمة في بطولة الدوري الممتاز.

وفاز فريق بيراميدز على نظيره الأهلي، بنتيجة 2-0 في المباراة التي جمعتهما مساء السبت الماضي على ملعب استاد السلام، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الممتاز.

ويواجه الأهلي نظيره إنبى فى التاسعة مساء الأحد 14 سبتمبر الجاري باستاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة السادسة من مسابقة الدوري المصري.

