الثلاثاء 02 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

صحة ومرأة

ثورة طبية في علاج تعافي كسور العظام باستخدام دواء عصبي

تعافي كسور العظام،
تعافي كسور العظام، فيتو

في بارقة أمل جديدة لمرضى العظام، أحدث دواءً يستخدم لعلاج التصلب اللويحي، وهو 4-أمينوبيريدين (4-AP)، فعالية كبيرة وقدرة على تسريع تعافي العظام.  

وأظهرت دراسة من جامعة أريزونا نشرت بمجلة The Journal of Bone and Joint Surgery، اكتشف العلماء أثناء دراسة تأثير الدواء على تحسين المشي لدى مرضى الاضطرابات العصبية، أنه يعزز أيضًا شفاء الكسور العظمية.  

وبينت التجارب على الفئران أن التي تناولت الدواء تعافت بشكل أسرع، مع تكون أنسجة عظمية أكثر وقوة عظام أكبر مقارنة بالفئران التي لم تتلق الدواء.  
 

كما وجد الباحثون أن 4-AP يحفز إنتاج بروتين BMP2 المسؤول عن تكوين خلايا عظمية جديدة، ويعزز تمعدن العظام وإنتاج الكولاجين، مما يزيد صلابتها وقدرتها على مقاومة الإجهاد.  

وفي تجارب على خلايا جذعية بشرية، أدى حقنها بالدواء إلى تحولها السريع إلى خلايا عظمية، مما يدعم إمكانية استخدامه لتسريع تعافي الكسور لدى البشر.  

ويأمل الباحثون أن يفتح هذا الاكتشاف طريقًا جديدًا لعلاج العظام وإصلاح الكسور، خاصةً وأن الدواء معتمد ومجرب بالفعل، مما يسهل تطبيقه في المجال الطبي.
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

جامعة اريزونا علاج التصلب اللويحي 4-أمينوبيريدين 4-AP تعافي العظام الاضطرابات العصبية

الأكثر قراءة

محامي أسرة شيكا يفجر مفاجأة: التقارير الطبية أثبتت وجود جرح بالجانب الأيمن

حريق بفندق شهير في الدقي

أول تحرك أمني في بلاغ عمرو أديب ضد مرتضى منصور بتهمة السب والقذف والتهديد

بـ 3 كلمات، حسام حسن يحسم مصير مباراة زامبيا بسبب مدربها الإسرائيلي

واحد منهم مات، القبض على مدرسة دهست 10 أشخاص أمام جمعية خيرية بالجيزة

بعد تطبيق القانون رسميا، التزامات على صاحب العمل عند تشغيل الأطفال

باستثناء شخص واحد نجا بأعجوبة، مصرع جميع سكان قرية بدارفور في انزلاق أرضي بالسودان (فيديو)

قرارات جديدة عاجلة ضد سوزي الأردنية وعلياء قمرون وعبد العاطي

خدمات

المزيد

بعد تطبيق القانون رسميا، التزامات على صاحب العمل عند تشغيل الأطفال

لحظة بلحظة، آخر تطورات مؤشر الدولار بحركة التداولات

احذر، هذه الحالات تتسبب في إيقاف الدعم النقدي

كل ما تريد معرفته عن تدريب العاملين بقانون العمل الجديد

المزيد

انفوجراف

البداية الأسوأ لمدرب مع فريقه.. أرقام خوسيه ريبيرو مع الأهلي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الثلاثاء 2 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 2 – 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الثلاثاء 2 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads