الثلاثاء 02 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

تحقيقات موسعة في مصرع أمين شرطة صعقًا بالكهرباء أثناء إنقاذ راكب بمحطة مترو شبرا

مصرع أمين شرطة صعقًا
مصرع أمين شرطة صعقًا بالكهرباء أثناء إنقاذ راكب، فيتو

تباشر جهات التحقيق بالقليوبية تحقيقات موسعة في واقعة مصرع أمين الشرطة أحمد محمد فرحات (50 عامًا)، من قوة الحماية المدنية المسئولة عن تأمين محطة مترو الأنفاق بشبرا الخيمة، والذي لقي مصرعه صعقًا بالكهرباء داخل جراج الحوش بالمحطة.

محافظ القليوبية يوجه بتكثيف العمل لإنهاء ملف تقنين الأراضي

محافظ القليوبية يهدي ابن ضحية حريق القناطر الخيرية تروسيكل ومساعدة مالية

تحقيقات موسعة  في مصرع أمين شرطة أثناء إنقاذ راكب بمترو شبرا الخيمة

وكشفت التحقيقات الأولية أن الفقيد كان يؤدي عمله بشكل طبيعي، قبل أن يتدخل لإنقاذ أحد الركاب الذي دخل عن طريق الخطأ مع القطار إلى الحوش خلال الرحلة رقم (562)، وأثناء محاولته إبعاده تعرض لصعق كهربائي قوي أدى إلى وفاته في الحال.

وانتقلت الأجهزة الأمنية القليوبية  إلى مكان الحادث، وتمت معاينة الموقع ورفع الجثمان ونقله إلى المستشفى، فيما تقرر انتداب المعمل الجنائي لبيان أسباب وملابسات الوفاة بدقة، وسماع أقوال شهود العيان وزملاء المتوفى.

وسادت حالة من الحزن بين العاملين وزملاء الفقيد الذي رحل أثناء تأدية واجبه المهني في حماية وتأمين الركاب.
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

حريق القناطر الخيرية حريق القناطر محافظ القليوبية القليوبية

مواد متعلقة

محافظ القليوبية يوجه بتكثيف العمل لإنهاء ملف تقنين الأراضي

محافظ القليوبية يهدي ابن ضحية حريق القناطر الخيرية تروسيكل ومساعدة مالية

مركز شباب طلحة يتوج بلقب دوري القليوبية لمراكز الشباب في نهائي حماسي

محافظ الدقهلية يشهد احتفالات القليوبية بعيدها القومي بمشاركة وزراء ومحافظين (صور)

الأكثر قراءة

سيناريو حمزة علاء يتكرر، نجم الأهلي يصدم مجلس الخطيب ويرفض التجديد (فيديو)

بسبب علاقة شاذة، إقالة لوران فريكس الرئيس التنفيذي لشركة "نستله"

أسعار المانجو اليوم، ارتفاع 5 أصناف منها الزبدية وانخفاض الفص 20 جنيهًا لأول مرة

تحقيقات موسعة في مصرع أمين شرطة صعقًا بالكهرباء أثناء إنقاذ راكب بمحطة مترو شبرا

سعر السمك اليوم، انخفاض قياسي في 3 أصناف منها البوري وارتفاع الجمبري والمكرونة

حيَّر الجماهير ويحمل الخير لـ 3 أندية، بند مثير للجدل في صفقة انتقال إيزاك إلى ليفربول

ارحل ارحل، مظاهرات حاشدة في عدة ولايات أمريكية تطالب بإسقاط ترامب (فيديو)

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 2 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

خدمات

المزيد

سعر السمك اليوم، انخفاض قياسي في 3 أصناف منها البوري وارتفاع الجمبري والمكرونة

قانون العمل الجديد، حالات يعتبر فيها عقد العمل غير محدد المدة منذ إبرامه

تفاصيل إنشاء مجلس السلامة والصحة المهنية وفق قانون العمل الجديد

يجتمع كل 6 أشهر، معلومات عن تشكيل واختصاصات القومي للأجور بالتزامن مع تطبيق قانون العمل

المزيد

انفوجراف

بنسبة نجاح 89.88%.. نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2025 في أرقام (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 2 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الثلاثاء 2 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الثلاثاء 2 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads