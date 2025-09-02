تحقيقات موسعة في مصرع أمين شرطة صعقًا بالكهرباء أثناء إنقاذ راكب بمحطة مترو شبرا

تباشر جهات التحقيق بالقليوبية تحقيقات موسعة في واقعة مصرع أمين الشرطة أحمد محمد فرحات (50 عامًا)، من قوة الحماية المدنية المسئولة عن تأمين محطة مترو الأنفاق بشبرا الخيمة، والذي لقي مصرعه صعقًا بالكهرباء داخل جراج الحوش بالمحطة.

تحقيقات موسعة في مصرع أمين شرطة أثناء إنقاذ راكب بمترو شبرا الخيمة

وكشفت التحقيقات الأولية أن الفقيد كان يؤدي عمله بشكل طبيعي، قبل أن يتدخل لإنقاذ أحد الركاب الذي دخل عن طريق الخطأ مع القطار إلى الحوش خلال الرحلة رقم (562)، وأثناء محاولته إبعاده تعرض لصعق كهربائي قوي أدى إلى وفاته في الحال.

وانتقلت الأجهزة الأمنية القليوبية إلى مكان الحادث، وتمت معاينة الموقع ورفع الجثمان ونقله إلى المستشفى، فيما تقرر انتداب المعمل الجنائي لبيان أسباب وملابسات الوفاة بدقة، وسماع أقوال شهود العيان وزملاء المتوفى.

وسادت حالة من الحزن بين العاملين وزملاء الفقيد الذي رحل أثناء تأدية واجبه المهني في حماية وتأمين الركاب.



