أقسم بالله ما حصل، باسم مرسي يكذب شيكابالا بعد تصريح "الشيشة" (فيديو)

رد باسم مرسي، لاعب الزمالك السابق، على تصريحات محمود عبد الرازق “شيكابالا”، نجم القلعة البيضاء بشأن أسباب هزيمة الزمالك في نهائي دوري أبطال أفريقيا 2016 أمام صن داونز الجنوب أفريقي.

باسم مرسي يرد على شيكابالا بعد تصريحات "الشيشة"

وقال باسم من خلال برنامج “الكلاسيكو” تقديم سهام صالح على قناة “أون”، إن سبب عدم فوز الزمالك ببطولة أفريقيا 2016 أمام صن داونز هو الهزيمة بثلاثة أهداف خارج الديار مقابل الفوز بهدف وحيد في القاهرة.

وأكد أنه لا توجد أسباب أخرى لهزيمة الفارس الأبيض في نهائي البطولة، موضحا أن التصريحات الأخيرة من زميله السابق شيكابالا المتعلقة بـ “شرب الشيشة” غير صحيحة، قائلا: “أقسم بالله ما حصل”.

وأضاف: “أنا لو مكان شيكابالا هطلع أقول فلان وفلان كانوا بيشيشوا، عشان كده هو ظلم 14 لعيب كانوا موجودين في القائمة”.

وعند سؤاله عن سبب هذه التصريحات من شيكابالا، قال: “هو التعبير خانه، وممكن يكون غصب عنه والتصريح خانه”.

تصريحات شيكابالا عن سبب هزيمة الزمالك ببطولة أفريقيا 2016

وكان شيكابالا قد كشف عن سر عدم فوز الزمالك ببطولة أفريقيا في نسخة 2016، قائلا: "كانت هناك ظروف داخل الفريق لا تساعد على تحقيق اللقب، خضنا المباراة النهائية بمشاركة 14 لاعبا فقط بعد قرار الاستغناء عن عدة عناصر مقيدة في القائمة الأفريقية".



وتابع: "كان هناك اثنان من نجوم الفريق كلما دخلت عليهم غرفتهما أجدهما يدخنان الشيشة، هل هذا يعقل وهل هذه الروح تقودنا لدوري أبطال أفريقيا؟".

ورفض شيكابالا الإعلان عن هوية اللاعبين اللذين يتحدث عنهما في صفوف الزمالك.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.