باستثناء شخص واحد نجا بأعجوبة، مصرع جميع سكان قرية بدارفور في انزلاق أرضي بالسودان (فيديو)

أعلنت حركة تحرير السودان في بيان، ليل الإثنين، مقتل نحو ألف شخص من سكان قرية ترسين في جبل مرة وسط دارفور غربي البلاد، بسبب انزلاق أرضي.

وأشار البيان إلى أن القرية الواقعة قرب منطقة جبلية تعرضت لانزلاق أرضي كبير بسبب هطول أمطار غزيرة، مما أدى إلى مقتل جميع سكانها ما عدا شخص واحد نجا بأعجوبة.

قال عبد الرحمن الناير المتحدث باسم الحركة، إن فرقا محلية تحاول إخراج الجثامين لكنها تواجه صعوبات كبيرة حيث إن القرية بكاملها أصبحت تحت الأرض.

وأوضح بحسب "سكاي نيوز عربية": "تم إخراج عدد قليل من الجثامين. القرية مسحت من الوجود تماما. هنالك عمليات إنقاذ لكنها محدودة القدرات".

🚨 كارثة في جبل مره: قرية ترسين كلها غُمرت بالانزلاقات الأرضية.. عدد كبير من الأرواح أزهقت بسبب الأمطار الغزيرة

إنا لله وإنا إليه راجعون… الرحمة والمغفرة لكل ضحايا هذا المصاب الجلل pic.twitter.com/2yImNKkqST — Makkawi Elmalik | مكاوى الملك (@Mo_elmalik) September 1, 2025

وأضاف أن "المنطقة التي تعرضت للكارثة نائية يصعب الوصول إليها، كما أن رفع الأحجار الضخمة يحتاج إلى آليات ثقيلة".

ووفقا لمصادر محلية، فإن سكان القرى المحيطة بالقرية المنكوبة يعيشون حالة من الرعب، وسط توقعات بتعرضها لانزلاقات مشابهة.

وناشد البيان الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية والدولية بتقديم المساعدة العاجلة لانتشال جثامين الموتى من تحت التراب.

كما ناشد سكان محليون المجتمع الدولي بالتحرك لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من القري التي يهددها خطر الانزلاقات الأرضية.

وتعد منطقة ترسين المنهارة من أشهر مناطق جبل مرة لإنتاج الموالح، وقد سوت المنطقة بالأرض تماما.

