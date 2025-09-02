بلجيكا تفرض 12 عقوبة على إسرائيل وتعتزم الاعتراف بدولة فلسطين أمام الجمعية العامة بالأمم المتحدة

أعلن وزير الخارجية البلجيكي ماكسيم بريفو، اليوم الثلاثاء أنّ بلاده ستعترف بدولة فلسطين خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في سبتمبر الجاري، مشيرا أيضا إلى عزم بروكسل على فرض "عقوبات صارمة" على إسرائيل.

وكتب بريفو في منشور على منصة إكس أنّ “ بلجيكا” ستعترف بدولة فلسطين خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتّحدة! وهناك عقوبات صارمة على الحكومة الإسرائيلية".

وأوضح بريفو أنه "في ضوء المأساة الإنسانية التي تتكشف في فلسطين، وبشكل خاص في غزة، وفي مواجهة العنف الذي ترتكبه إسرائيل في انتهاك للقانون الدولي، ونظرا لالتزاماتها الدولية بما في ذلك واجب منع أي مخاطر الإبادة الجماعية، كان على بلجيكا اتخاذ قرارات قوية لزيادة الضغط على الحكومة الإسرائيلية ".

وتابع: "لا يتعلق الأمر بمعاقبة الشعب الإسرائيلي، بل بضمان احترام الحكومة للقانون الدولي والإنساني والعمل على محاولة تغيير الوضع على الأرض".

وأضاف الوزير أن بلجيكا "بصدد فرض 12 عقوبة صلبة على المستوى الوطني (على إسرائيل)، من بينها حظر استيراد المنتجات من المستوطنات ومراجعة سياسة المشتريات العامة مع الشركات الإسرائيلية، وتقييد المساعدات القنصلية للبلجيكيين الذين يعيشون في المستوطنات غير القانونية بموجب القانون الدولي، وملاحقات قضائية محتملة، وحظر التحليق والعبور، وإدراج اثنين من الوزراء الإسرائيليين المتطرفين وعدد من المستوطنين العنيفين وقادة حماس في قائمة الأشخاص غير المرغوب فيهم في بلادنا".

كما تحدث عن "التصويت لصالح تعليق التعاون مع إسرائيل على المستوى الأوروبي الذي يتطلب أغلبية مؤهلة، بما في ذلك تعليق اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، وتعليق برامج البحث والتعاون التقني، وغيرها".

وقال بريفو: "ستنضم بلجيكا إلى الدول الموقعة على إعلان نيويورك الذي يرسم الطريق نحو حل الدولتين، وبالتالي الاعتراف بهما".

كما اعتبر أن "اعتراف بلجيكا بفلسطين خلال المبادرة المشتركة لفرنسا والسعودية خطوة سياسية ودبلوماسية قوية للحفاظ على فرص حل الدولتين، وإدانة الخطط التوسعية لإسرائيل من خلال برامج الاستيطان واحتلالها العسكري".

وتابع: "بالتالي ستكون فلسطين دولة معترف بها بالكامل على الساحة الدولية من قبل بلجيكا".

كما أبدى الوزير "التزاما قويا بإعادة إعمار فلسطين، والتزاما بنفس القدر من القوة بطلب تدابير أوروبية ضد حماس، ودعم مبادرات بلجيكية جديدة لمكافحة معاداة السامية، من خلال تعبئة جميع خدماتنا الأمنية بشكل أكبر وإشراك ممثلي الجاليات اليهودية".

وفي نهاية يوليو، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنّ بلاده ستعترف بدولة فلسطين خلال اجتماعات الجمعية العامة التي تُعقد من 9 حتى 23 سبتمبر.

وأعلنت أكثر من 12 دولة غربية أنّها ستحذو حذو فرنسا وتعترف بدول فلسطين.



ويعترف ما يقرب من 150 عضوا في الأمم المتحدة بدولة فلسطين، ومع ذلك، لا تزال دول غربية مهمة خارج هذا الإجماع، بما في ذلك قوى كبرى تمتلك حق النقض (الفيتو) مثل الولايات المتحدة وبريطانيا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.