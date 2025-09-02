إفلاس وثورة بفرنسا وحرب في ألمانيا، توقعات كارثية لـ مؤلف كتاب "الأب الغني والأب الفقير" بشأن أوروبا

توقع المستثمر الأمريكي ومؤلف كتاب "الأب الغني والأب الفقير" روبرت كيوساكي، مصيرا كارثية لعدد من الدول الأوروبية، مشيرا إلى أن دول أوروبا القديمة ستشهد ثورات وإفلاس.

حاثا المستثمرين على اللجوء إلى البيتكوين (BTC) والمعادن النفيسة مع استمرار أسواق السندات العالمية في مواجهة موجة بيع تاريخية.



وقال مؤلف كتاب "الأب الغني والأب الفقير"، الأكثر مبيعا عبر حسابه بمنصة "إكس": “الشعب الفرنسي على وشك ثورة يوم الباستيل. إنهم يُخرجون مقصلاتهم وستتدحرج الرؤوس حيث قد تُجبر فرنسا على إعلان إفلاسها”.

وأضاف: "السندات ليست آمنة: أمريكا أصبحت الآن أكبر دولة مدينة في تاريخ العالم ومنذ عام 2020، تراجعت سندات الخزانة الأمريكية بنسبة 13%، وما زال المخططون الماليون يروجون لكون التوازن 60/40 بين السندات والأسهم آمنًا. ما الذي يتعاطونه؟ ألا يملكون ضميرا أخلاقيا؟

وأكد أن السندات الأوروبية انخفضت بنسبة 24%، السندات البريطانية تراجعت بنسبة 32% وهذا يعني أن الاقتصاد العالمي فقد الثقة في قدرة الاقتصاد البريطاني على سداد ديونه.

وتابع: "ألمانيا منهارة.. بسبب سياساتهم الطائشة في مجال الطاقة. فضمن الصفقة الخضراء الجديدة، أصبح إنتاج المنتجات الألمانية، مثل السيارات، مكلفا جدا الآن بسبب ارتفاع تكلفة الطاقة لديهم.. حرب أهلية تلوح في الأفق في ألمانيا".

واستطرد روبرت كيوساكي في توقعاته: “تتخلص اليابان والصين من السندات الأمريكية وتشتري الذهب والفضة، ونحن نواصل الحرب في أوكرانيا ضد روسيا. لقد مات الملايين، بينهم نساء وأطفال”.

وتساءل مؤلف كتاب “الأب الغني والأب الفقير: ”هل قادتنا العالميون تائهون؟هذا الجنون هو السبب الذي يجعلني أواصل التوصية بأن تنقذوا أنفسكم... اشتروا الذهب والفضة والبيتكوين اعتنوا بأنفسكم".



