الإثنين 01 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

ضبط قضايا اتجار في النقد الأجنبي بتعاملات قيمتها 8 ملايين جنيه

ضبط قضايا اتجار بالنقد
ضبط قضايا اتجار بالنقد الأجنبي بتعاملات 8 ملايين جنيه، فيتو

 واصلت  أجهزة وزارة الداخلية ضرباتها الأمنية المكثفة لمواجهة جرائم الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات خارج الإطار القانوني، في إطار جهودها لحماية الاقتصاد الوطني من الممارسات التي تُخل باستقراره.

 

الاتجار في النقد الأجنبي

 وأسفرت الحملات الأمنية التي نفذها قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، خلال 24 ساعة فقط، عن ضبط عدد من القضايا المتعلقة بالاتجار في العملات الأجنبية المختلفة، خارج نطاق السوق المصرفي، بقيمة مالية تُقدر بحوالي 8 ملايين جنيه.

ضبط شخص وزوجته لإدارتهما كيانا تعليميا بدون ترخيص بمدينة نصر

ضبط 6 أشخاص بتهمة استغلال الأطفال في التسول وبيع السلع بالقاهرة

وتأتي هذه الجهود في إطار التصدي لمحاولات البعض التربح غير المشروع عبر المضاربة وإخفاء العملات الأجنبية، ما يؤدي إلى إحداث خلل في سوق الصرف وتداعيات سلبية على الاقتصاد القومي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

المضاربة بأسعار العملات الأموال العامة الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة الاتجار في النقد الأجنبي الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفي جرائم الاموال العامة جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى

مواد متعلقة

ضبط شخص وزوجته لإدارتهما كيانا تعليميا بدون ترخيص بمدينة نصر

ضبط 6 أشخاص بتهمة استغلال الأطفال في التسول وبيع السلع بالقاهرة

ضبط 4 عناصر جنائية بتهمة غسل 50 مليون جنيه من تجارة المخدرات

الداخلية تكشف ملابسات فيديو مشاجرة دامية بالأسلحة البيضاء في الإسكندرية

ضبط 114 ألف مخالفة مرورية و154 حالة تعاطي مخدرات بين السائقين خلال 24 ساعة

ضبط 1.250 مليون قرص مجهولة المصدر داخل مخزن أدوية بالنزهة

ضبط منتحل صفة موظف بالإسكندرية بتهمة النصب على سيدة واستيلائه على أموالها

الأمن يكشف ملابسات فيديو قيادة سيارة أجرة تحت تأثير المخدر فى البحيرة

الأكثر قراءة

أول تعليق من الزمالك على مشاجرة ليلة السقوط أمام دجلة

مفاجأة في تحقيقات مقتل أطفال ديرمواس، المتهمة اختبرت السم على أحد الأطفال

عباس شراقي يزف بشرى سارة للمصريين بشأن مياه النيل

رسميًا، بدء تطبيق قانون العمل الجديد اليوم

بعد تهريب 600 قطعة أثرية، حكم أمريكي بالسجن على طبيب مصري

مصدر بالأهلي: هذا المدرب هو الأقرب لخلافة ريبيرو

معك المال والسلطة ولاتزال وغدًا، رسالة قوية من باسم يوسف لـ إيلون ماسك لكراهيته للعرب

تعرف على أسعار السكر اليوم في الأسواق

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار السكر اليوم في الأسواق

تعرف على سعر الأرز الشعير بالأسواق اليوم الإثنين

تعرف على الأشخاص المختصين بالتبليغ عن ميلاد طفل وفقًا للقانون

ارتفاع الصديقة والكيت والكنت، أسعار المانجو اليوم الإثنين 1 سبتمبر 2025

المزيد

انفوجراف

أبرز تصريحات وزير التربية والتعليم عن نظامي البكالوريا والثانوية العامة (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ولد الهدى (الحلقة التاسعة)، رسول الله كان أشجع الناس

مع بداية شهر سبتمبر، دعاء دخول أول الشهر الجديد

هل احتفل الرسول صلى الله عليه وسلم بمولده؟، الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads