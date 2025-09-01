الأمن يكشف ملابسات فيديو مشاجرة بالمنيرة الغربية وضبط طرفيها

نجحت أجهزة وزارة الداخلية في كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن وقوع مشاجرة بدائرة قسم شرطة المنيرة الغربية بالجيزة.

وبالفحص تبين عدم ورود بلاغات في هذا الشأن، وأن الواقعة عبارة عن مشاجرة بين طرف أول "سائق توك توك" وطرف ثان "سائقين توك توك" بسبب خلافات مالية بينهم، تطورت إلى تعدي كل طرف على الآخر بالضرب.



وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط طرفي المشاجرة، وعُثر بحوزة أحدهم على سلاح أبيض، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.