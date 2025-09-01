الإثنين 01 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

الأمن يكشف ملابسات فيديو مشاجرة بالمنيرة الغربية وضبط طرفيها

الأمن يكشف ملابسات
الأمن يكشف ملابسات فيديو مشاجرة بالمنيرة الغربية

نجحت أجهزة وزارة الداخلية في كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن وقوع مشاجرة بدائرة قسم شرطة المنيرة الغربية بالجيزة.

وبالفحص تبين عدم ورود بلاغات في هذا الشأن، وأن الواقعة عبارة عن مشاجرة بين طرف أول "سائق توك توك" وطرف ثان "سائقين توك توك" بسبب خلافات مالية بينهم، تطورت إلى تعدي كل طرف على الآخر بالضرب.

ضبط قضايا اتجار في النقد الأجنبي بتعاملات قيمتها 8 ملايين جنيه

الداخلية: ضبط 8 أطنان دقيق مدعم قبل بيعهم بالسوق السوداء


وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط طرفي المشاجرة، وعُثر بحوزة أحدهم على سلاح أبيض، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مشاجرة بالجيزة وزارة الداخلية سائق توك توك خلافات مالية الحوادث اليوم الامن العام أخبار الجيزة

مواد متعلقة

ضبط قضايا اتجار في النقد الأجنبي بتعاملات قيمتها 8 ملايين جنيه

الداخلية: ضبط 8 أطنان دقيق مدعم قبل بيعهم بالسوق السوداء

ضبط شخص وزوجته لإدارتهما كيانا تعليميا بدون ترخيص بمدينة نصر

ضبط 6 أشخاص بتهمة استغلال الأطفال في التسول وبيع السلع بالقاهرة

ضبط 4 عناصر جنائية بتهمة غسل 50 مليون جنيه من تجارة المخدرات

الداخلية تكشف ملابسات فيديو مشاجرة دامية بالأسلحة البيضاء في الإسكندرية

ضبط 114 ألف مخالفة مرورية و154 حالة تعاطي مخدرات بين السائقين خلال 24 ساعة

ضبط 1.250 مليون قرص مجهولة المصدر داخل مخزن أدوية بالنزهة

الأكثر قراءة

أول تعليق من الزمالك على مشاجرة ليلة السقوط أمام دجلة

مفاجأة في تحقيقات مقتل أطفال ديرمواس، المتهمة اختبرت السم على أحد الأطفال

عباس شراقي يزف بشرى سارة للمصريين بشأن مياه النيل

رسميًا، بدء تطبيق قانون العمل الجديد اليوم

بعد تهريب 600 قطعة أثرية، حكم أمريكي بالسجن على طبيب مصري

مصدر بالأهلي: هذا المدرب هو الأقرب لخلافة ريبيرو

أسعار تذاكر مباراة مصر وإثيوبيا في تصفيات كأس العالم

معك المال والسلطة ولاتزال وغدًا، رسالة قوية من باسم يوسف لـ إيلون ماسك لكراهيته للعرب

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار السكر اليوم في الأسواق

تعرف على سعر الأرز الشعير بالأسواق اليوم الإثنين

تعرف على الأشخاص المختصين بالتبليغ عن ميلاد طفل وفقًا للقانون

ارتفاع الصديقة والكيت والكنت، أسعار المانجو اليوم الإثنين 1 سبتمبر 2025

المزيد

انفوجراف

أبرز تصريحات وزير التربية والتعليم عن نظامي البكالوريا والثانوية العامة (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ولد الهدى (الحلقة التاسعة)، رسول الله كان أشجع الناس

مع بداية شهر سبتمبر، دعاء دخول أول الشهر الجديد

هل احتفل الرسول صلى الله عليه وسلم بمولده؟، الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads