المستكة، لصحة القلب والكبد وجمال البشرة وتقوية الشعر

المستكة، هي مادة صمغية طبيعية تُستخرج من شجرة المستكة، التي تنمو في منطقة البحر الأبيض المتوسط، خصوصًا في جزيرة خيوس اليونانية.



تتميز المستكة برائحتها الزكية وطعمها الفريد، وهي تُستخدم منذ العصور القديمة في الطهي والعلاج وصناعة العطور والبخور.



ومع تطور الأبحاث، أصبحت فوائد المستكة معروفة بشكل أوسع، إذ تبين أنها تحتوي على خصائص مضادة للبكتيريا، ومضادة للالتهابات، وتحسن صحة الجهاز الهضمي والفم، بالإضافة إلى فوائدها الجمالية.



أكدت الدكتورة مها سيد اخصائية التغذية العلاجية، أن فوائد المستكة لصحة الجسم عديدة، فهي ليست مجرد نكهة تُضاف إلى الأطعمة، بل هي كنز طبيعي يحمل فوائد عديدة للصحة والجمال.



وتستعرض الدكتورة مها، في السطور التالية أهم فوائد المستكة لصحة الجسم.

فوائد المستكة





أولًا: الفوائد الصحية للمستكة

1. تحسين صحة الجهاز الهضمي

تُعتبر المستكة علاجًا فعالًا لمشاكل الجهاز الهضمي، حيث تساعد في:

تقليل حموضة المعدة: تمتلك المستكة تأثيرًا مهدئًا على المعدة، وتساعد في تقليل الحموضة والارتجاع المعدي المريئي.

علاج قرحة المعدة: أظهرت دراسات أن المستكة تحتوي على مركبات تساهم في القضاء على بكتيريا Helicobacter pylori، التي تُعد السبب الرئيسي في قرحة المعدة.

تحسين عملية الهضم: تحفز المستكة إنتاج الإنزيمات الهاضمة، مما يساعد على امتصاص الطعام بشكل أفضل.



2. دعم صحة الفم والأسنان

مضادة للبكتيريا: تحتوي المستكة على مركبات تقضي على البكتيريا الضارة في الفم، مما يقلل من خطر التسوس والتهابات اللثة.

إنعاش رائحة الفم: تساعد المستكة في التخلص من رائحة الفم الكريهة بفضل خصائصها المطهرة، لذلك تُستخدم في صناعة العلكة الطبيعية.



3. تعزيز صحة القلب والأوعية الدموية

تساهم المستكة في تقليل مستويات الكوليسترول الضار (LDL) وزيادة الكوليسترول الجيد (HDL)، مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب. كما تحتوي على مضادات أكسدة تحمي الأوعية الدموية من التلف.

4. مكافحة الالتهابات

بفضل خصائصها المضادة للالتهابات، تساعد المستكة في تخفيف أعراض بعض الأمراض الالتهابية مثل التهاب المفاصل والتهابات الجهاز التنفسي.

5. تحسين صحة الكبد

تشير بعض الدراسات إلى أن المستكة تساهم في حماية الكبد من التلف الناتج عن السموم وتحسين وظائفه، مما يساعد في الوقاية من الأمراض الكبدية.

6. دعم صحة الجهاز التنفسي

تساعد المستكة في تخفيف أعراض نزلات البرد والتهابات الحلق بفضل خصائصها المضادة للميكروبات.

تعمل على تهدئة السعال وتحسين صحة الجهاز التنفسي عند استنشاقها كبخور أو تناولها مع العسل.

المستكة للبشرة

ثانيًا: الفوائد الجمالية للمستكة

1. تحسين صحة البشرة

تُستخدم المستكة في مستحضرات العناية بالبشرة بفضل قدرتها على:

تقليل التجاعيد وعلامات التقدم في العمر: تحتوي المستكة على مضادات أكسدة تحارب الجذور الحرة التي تسبب شيخوخة الجلد.

تفتيح البشرة: تعمل المستكة على توحيد لون البشرة وإزالة البقع الداكنة، لذا تدخل في صناعة كريمات التفتيح.

تنقية البشرة من الشوائب: تساعد المستكة في تقليل حب الشباب والبثور بسبب خصائصها المضادة للبكتيريا.



2. تعزيز صحة الشعر

تساهم المستكة في تقوية بصيلات الشعر، مما يقلل من تساقطه.

تضيف لمعانًا طبيعيًا للشعر عند استخدامها في وصفات العناية بالشعر.

ثالثًا: استخدامات المستكة في الطهي

تُستخدم المستكة كنكهة مميزة في العديد من الأطعمة والمشروبات، حيث تُضاف إلى:

الحلويات مثل البقلاوة والمثلجات.

القهوة العربية لإضفاء نكهة مميزة.

بعض الأطعمة كبديل صحي للمثبتات والنكهات الصناعية.

رابعًا: كيفية استخدام المستكة

لتحسين الهضم: يمكن مضغ المستكة مباشرة أو إضافتها إلى مشروبات الأعشاب.

لعلاج التهابات الفم: يُنصح بمضغ المستكة يوميًا للحفاظ على صحة اللثة والأسنان.

للعناية بالبشرة: تُطحن المستكة وتُضاف إلى الكريمات أو تُستخدم كقناع طبيعي للبشرة.

لتحسين رائحة الفم: يمكن إضافتها إلى ماء الغرغرة أو مضغها يوميًا.

خامسًا: الاحتياطات والمحاذير

رغم فوائدها العديدة، يجب تناول المستكة باعتدال، خاصة لمن يعانون من حساسية الصمغيات.

كما يُفضل استشارة الطبيب قبل استخدامها بشكل منتظم لمن يعانون من مشكلات صحية معينة.



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