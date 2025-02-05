الأربعاء 05 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

صحة ومرأة

المستكة، لصحة القلب والكبد وجمال البشرة وتقوية الشعر

المستكة لصحة الجسم،
المستكة لصحة الجسم، فيتو

المستكة، هي مادة صمغية طبيعية تُستخرج من شجرة المستكة، التي تنمو في منطقة البحر الأبيض المتوسط، خصوصًا في جزيرة خيوس اليونانية. 

تتميز المستكة برائحتها الزكية وطعمها الفريد، وهي تُستخدم منذ العصور القديمة في الطهي والعلاج وصناعة العطور والبخور. 


ومع تطور الأبحاث، أصبحت فوائد المستكة معروفة بشكل أوسع، إذ تبين أنها تحتوي على خصائص مضادة للبكتيريا، ومضادة للالتهابات، وتحسن صحة الجهاز الهضمي والفم، بالإضافة إلى فوائدها الجمالية.

أكدت الدكتورة مها سيد اخصائية التغذية العلاجية، أن فوائد المستكة لصحة الجسم عديدة، فهي ليست مجرد نكهة تُضاف إلى الأطعمة، بل هي كنز طبيعي يحمل فوائد عديدة للصحة والجمال. 

وتستعرض الدكتورة مها، في السطور التالية أهم فوائد المستكة لصحة الجسم.

 

فوائد المستكة
فوائد المستكة



أولًا: الفوائد الصحية للمستكة

1. تحسين صحة الجهاز الهضمي
تُعتبر المستكة علاجًا فعالًا لمشاكل الجهاز الهضمي، حيث تساعد في:

تقليل حموضة المعدة: تمتلك المستكة تأثيرًا مهدئًا على المعدة، وتساعد في تقليل الحموضة والارتجاع المعدي المريئي.
علاج قرحة المعدة: أظهرت دراسات أن المستكة تحتوي على مركبات تساهم في القضاء على بكتيريا Helicobacter pylori، التي تُعد السبب الرئيسي في قرحة المعدة.
تحسين عملية الهضم: تحفز المستكة إنتاج الإنزيمات الهاضمة، مما يساعد على امتصاص الطعام بشكل أفضل.


2. دعم صحة الفم والأسنان
مضادة للبكتيريا: تحتوي المستكة على مركبات تقضي على البكتيريا الضارة في الفم، مما يقلل من خطر التسوس والتهابات اللثة.
إنعاش رائحة الفم: تساعد المستكة في التخلص من رائحة الفم الكريهة بفضل خصائصها المطهرة، لذلك تُستخدم في صناعة العلكة الطبيعية.


3. تعزيز صحة القلب والأوعية الدموية
تساهم المستكة في تقليل مستويات الكوليسترول الضار (LDL) وزيادة الكوليسترول الجيد (HDL)، مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب. كما تحتوي على مضادات أكسدة تحمي الأوعية الدموية من التلف.

 

4. مكافحة الالتهابات
بفضل خصائصها المضادة للالتهابات، تساعد المستكة في تخفيف أعراض بعض الأمراض الالتهابية مثل التهاب المفاصل والتهابات الجهاز التنفسي.

 

5. تحسين صحة الكبد
تشير بعض الدراسات إلى أن المستكة تساهم في حماية الكبد من التلف الناتج عن السموم وتحسين وظائفه، مما يساعد في الوقاية من الأمراض الكبدية.

 

6. دعم صحة الجهاز التنفسي
تساعد المستكة في تخفيف أعراض نزلات البرد والتهابات الحلق بفضل خصائصها المضادة للميكروبات.
تعمل على تهدئة السعال وتحسين صحة الجهاز التنفسي عند استنشاقها كبخور أو تناولها مع العسل.

المستكة للبشرة
المستكة للبشرة

ثانيًا: الفوائد الجمالية للمستكة

1. تحسين صحة البشرة
تُستخدم المستكة في مستحضرات العناية بالبشرة بفضل قدرتها على:

تقليل التجاعيد وعلامات التقدم في العمر: تحتوي المستكة على مضادات أكسدة تحارب الجذور الحرة التي تسبب شيخوخة الجلد.
تفتيح البشرة: تعمل المستكة على توحيد لون البشرة وإزالة البقع الداكنة، لذا تدخل في صناعة كريمات التفتيح.
تنقية البشرة من الشوائب: تساعد المستكة في تقليل حب الشباب والبثور بسبب خصائصها المضادة للبكتيريا.


2. تعزيز صحة الشعر
تساهم المستكة في تقوية بصيلات الشعر، مما يقلل من تساقطه.
تضيف لمعانًا طبيعيًا للشعر عند استخدامها في وصفات العناية بالشعر.

 

ثالثًا: استخدامات المستكة في الطهي

تُستخدم المستكة كنكهة مميزة في العديد من الأطعمة والمشروبات، حيث تُضاف إلى:

الحلويات مثل البقلاوة والمثلجات.
القهوة العربية لإضفاء نكهة مميزة.
بعض الأطعمة كبديل صحي للمثبتات والنكهات الصناعية.

 

رابعًا: كيفية استخدام المستكة
لتحسين الهضم: يمكن مضغ المستكة مباشرة أو إضافتها إلى مشروبات الأعشاب.
لعلاج التهابات الفم: يُنصح بمضغ المستكة يوميًا للحفاظ على صحة اللثة والأسنان.
للعناية بالبشرة: تُطحن المستكة وتُضاف إلى الكريمات أو تُستخدم كقناع طبيعي للبشرة.
لتحسين رائحة الفم: يمكن إضافتها إلى ماء الغرغرة أو مضغها يوميًا.

فوائد الدوم لجمال البشرة وصحة القلب والعظام

حبة البركة، 10 فوائد مذهلة تجعلك تستخدمينها بانتظام

خامسًا: الاحتياطات والمحاذير

رغم فوائدها العديدة، يجب تناول المستكة باعتدال، خاصة لمن يعانون من حساسية الصمغيات.

 كما يُفضل استشارة الطبيب قبل استخدامها بشكل منتظم لمن يعانون من مشكلات صحية معينة.
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

فوائد المستكة العلاجية فوائد المستكة للبشرة فوائد المستكة للصحة فوائد المستكة للقلب فوائد المستكة للاسنان

مواد متعلقة

فوائد اللب الأبيض، يحمي قلبك ويعزز صحة العظام والبشرة

فوائد الكيوي، يقوي المناعة ويحافظ على صحة الأمعاء

فوائد الخرشوف، يقلل من خطر الإصابة بالسرطان ويعزز صحة الكبد

فوائد الكركديه، لصحة الكبد وعلاج الالتهابات وصحة القلب
ads

الأكثر قراءة

بيان قوي من السعودية بشأن موقفها من قيام الدولة الفلسطينية وتهجير سكان غزة

ترامب: أمريكا ستسيطر على قطاع غزة وتسويه بالأرض وتمتلكه

رياح وأتربة وأمطار، حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 05 - 02 -2025

ترامب: مصر والأردن رفضا استقبال سكان غزة وهناك بلدان أخرى ستقبل إيواءهم

الزمالك يفاوض الجزائري عادل بولبينة وحالة غضب من هيثم فاروق

ما أعرفش عملت كدا ليه، اعترافات مثيرة لقاتل مقاول أثناء خروجه من مسجد في قنا

رئيس الوكرة القطري: بيع دالا للزمالك مجانًا مرفوض، وللخطيب مسموح

أول صورة رسمية لزوجة الشرع

منوعات

المزيد

هتغير التاريخ، أول تعليق من نتنياهو على خطة ترامب امتلاك غزة وتهجير سكانها

أكره كرة القدم، أجمل لاعبة في العالم تغادر نادي براجا بشكل مفاجئ (صور)

ملاكم تركي شهير يعتدي بوحشية على عامل نظافة في المسجد (فيديو)

أول صورة رسمية لزوجة الشرع

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار النحاس اليوم الثلاثاء بالسوق المحلية

هتشترى كيلو السكر اليوم بكام ؟

استقرار أسعار الألومنيوم بالسوق المحلى اليوم الثلاثاء4/2/2025

31 ألف دولار سعر طن القصدير في البورصات العالمية اليوم الثلاثاء 4/2/2025

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات برشلونة المتبقية في شهر فبراير 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الأربعاء 5 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الأربعاء 5 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 5 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية