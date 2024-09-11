حلوى جوز الهند الشهيرة، طريقة سهلة لعمل اللديدة في المنزل

طريقة عمل اللديدة، اللديدة من حلوى المولد الشهيرة وهى تصنع من جوز الهند ولها عشاق كثيرون لمذاقها المميز، مع اقتراب الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، تنتشر هذه الحلوى فى الأسواق.

و طريقة عمل اللديدة، سهلة وبسيطة وغير مكلفة وتتفنن ربات البيوت فى طرق تحضيرها فى المنزل بدلا من شرائها جاهزة بأسعار خيالية.

وتقدم الشيف نورهان القاضي، طريقة عمل اللديدة.

مكونات عمل اللديدة:-

2 كوب من جوز الهند المبشور

1 كوب من السكر

1/2 كوب من الماء

1 ملعقة صغيرة من ماء الورد (اختياري)

ملون طعام (حسب الرغبة)

طريقة عمل اللديدة:-

في قدر على نار متوسطة، ضعي السكر والماء وقلبي حتى يذوب السكر بالكامل.

اتركيه ليغلي حتى يصبح لديك شراب سميك قليلًا.

هذا يستغرق عادة حوالي 10 دقائق.

بعد تحضير الشراب، أضيفي جوز الهند المبشور إلى الخليط، وقلبي جيدًا حتى يتجانس مع الشراب.

إذا كنت ترغبين في إضافة نكهة، يمكنك إضافة ماء الورد.

وأيضًا يمكنك إضافة ملون طعام للحصول على لون مميز للحلوى، مثل اللون الوردي أو الأخضر.

بعد مزج المكونات جيدًا، قومي بتشكيل اللديدة بالشكل الذي ترغبين فيه.

يمكنك تكويرها أو وضعها في صينية وتسويتها ثم تقطيعها إلى مربعات.

ضعي الحلوى في الثلاجة لمدة ساعة على الأقل لتبرد وتتماسك.

بعد أن تتماسك اللديدة، يمكنك تقديمها.

تتمتع هذه الحلوى بنكهة جوز الهند الحلوة وقوامها اللين.

يمكنك إضافة المكسرات المحمصة لإضفاء قرمشة إضافية.

إذا كنت تفضلين أن تكون الحلوى أكثر نعومة، يمكن إضافة القليل من الحليب المكثف.

هذه هي الطريقة الأساسية لعمل اللديدة.

يمكن تعديل الوصفة حسب الذوق، وهي حلوى رائعة وسهلة التحضير للأعياد والمناسبات.

اللديدة

ولعمل الملبن

مكونات عمل الملبن:

2 كوب من السكر

1 كوب من الماء

1/2 كوب من النشا

1/4 كوب من ماء الزهر أو ماء الورد

ملعقة صغيرة من عصير الليمون

1/2 كوب من المكسرات المفرومة (اختياري)

نشا للتغطية

طريقة عمل الملبن:

في وعاء على النار، قومي بخلط السكر مع الماء وعصير الليمون.

سخني المزيج على نار متوسطة حتى يذوب السكر تمامًا.

اتركي المزيج ليغلي لمدة 10 دقائق أو حتى يصبح سميكًا قليلًا.

في وعاء آخر، قومي بخلط النشا مع نصف كوب من الماء حتى يذوب النشا تمامًا.

أضيفي خليط النشا إلى خليط السكر المغلي ببطء مع التحريك المستمر لتجنب تكوّن الكتل.

بعد أن يصبح المزيج سميكًا وناعمًا، أضيفي ماء الزهر أو ماء الورد، وقلبي المزيج جيدًا حتى تتجانس النكهة.

في حال رغبتك بإضافة المكسرات، قومي بإضافتها في هذه المرحلة وقلبيها مع المزيج.

اسكبي المزيج في صينية مسطحة مدهونة بالزيت أو مبطنة بورق الزبدة، ثم اتركيه ليبرد تمامًا في درجة حرارة الغرفة.

بعد أن يبرد ويتماسك، قطّعيه إلى مكعبات صغيرة.

قومي بتغليف قطع الملبن بالنشا لمنع التصاقها.

يمكنك تقديم الملبن مع القهوة أو الشاي كحلوى لذيذة ومحبوبة.

يعتبر الملبن من الحلويات التي تحظى بشعبية كبيرة في المناسبات والأعياد.