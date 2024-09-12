طريقة عمل لديدة الكراميل، من حلوى المولد اللذيذة والشهيرة

طريقة عمل لديدة الكراميل، اللديدة من قطع حلوى المولد الشهيرة واللذيذة التى لها مذاق مميز ولا يقاوم يعشقه الكبار والصغار بمذاق جوز الهند الغنى به.

وطريقة عمل لديدة الكراميل، سهلة وبسيطة وغير مكلفة وتتفنن ربات البيوت فى طرق تحضيرها فى المنزل مع اقتراب الاحتفالات بالمولد النبوي الشريف.

وتقدم الشيف عظيمة حمدى، طريقة عمل لديدة الكراميل.

مكونات عمل لديدة الكراميل:

ربع كوب سكر

ربع كوب ماء

ملعقة كبيرة زبد

جوز الهند:

نصف كيلو جوز هند

نصف كوب عسل جلوكوز

كوب الا ربع سكر

ربع كوب ماء

ملعقة كبيرة زبد

التزيين:

زبيب أو مكسرات حسب الرغبة

طريقة عمل لديدة الكراميل:-

علي النار نضع السكر ونتركه حتى يتكرمل.

ثم نضيف الزبد والماء ونقلب جيدا.

ثم في طاسة نقوم بتحميص جوز الهند مع الزبد.

وعلى النار نضع السكر والماء والجلوكوز ونقلب حتى يصبح الخليط مثل الشربات ولا ندعه يغلي ويعمل عرق حتى لا تجف.

ثم يضاف لخليط الكراميل وتخلط مع الجوز الهند المحمص وتفرد على صاج.

مع تزيين الوجه حسب الرغبة ويقطع ويقدم.

اللديدة

ولعمل الملبن الأحمر

مكونات عمل الملبن الأحمر:-

2 كوب من السكر

1 كوب من الماء

2 ملعقة كبيرة من النشا

1 ملعقة صغيرة من عصير الليمون

1/2 ملعقة صغيرة من مسحوق الجيلاتين

1/2 كوب من الماء البارد (لإذابة الجيلاتين)

1/2 ملعقة صغيرة من ماء الورد

1/2 ملعقة صغيرة من الفانيليا

1 ملعقة صغيرة من ماء الزهر (اختياري)

1/2 ملعقة صغيرة من اللون الأحمر الغذائي

1/4 كوب من السكر البودرة (للتغطية)

1/4 كوب من النشا (للتغطية)

طريقة عمل الملبن الأحمر:-

في وعاء صغير، قومى بإذابة الجيلاتين في نصف كوب من الماء البارد واتركيه جانبا ليتماسك.

في وعاء آخر، ضع السكر وكوب من الماء على نار متوسطة.

قومى بتحريك المزيج حتى يذوب السكر تمامًا.

بعد أن يغلي المزيج، أضيفي عصير الليمون واتركيه على نار هادئة لمدة 10 دقائق حتى يتكثف القطر.

في وعاء منفصل، قومي بإذابة النشا في نصف كوب من الماء.

اضيفي خليط النشا إلى القطر ببطء مع التحريك المستمر لتجنب تكون كتل.

استمرى في التحريك حتى يصبح الخليط سميكًا ولزجًا.

اضيفي خليط الجيلاتين المذاب إلى الخليط السميك واستمري في التحريك حتى يتجانس الخليط تمامًا.

اضيفي ماء الورد، الفانيليا، ماء الزهر (إذا رغبت)، واللون الأحمر.

استمرى في التحريك حتى يتوزع اللون بالتساوي في الخليط.

صبى الخليط في صينية مبطنة بورق الزبدة واتركيه ليبرد تمامًا في درجة حرارة الغرفة لمدة 6-8 ساعات أو حتى يتماسك.

بعد أن يتماسك الملبن، قومي بتقطيعه إلى مكعبات صغيرة.

في وعاء، اخلطى السكر البودر مع النشا وغطى كل مكعبات الملبن بهذا الخليط لمنع التصاقها.

قدمي الملبن الأحمر في طبق مزين، ويمكنك حفظه في وعاء محكم الإغلاق للاحتفاظ بطراوته.

بهذه الطريقة، يمكنك تحضير الملبن الأحمر اللذيذ في المنزل والاستمتاع به خلال موسم المولد النبوي أو في أي وقت ترغب فيه، بعيدا عن شرائه جاهزا الذى أصبح مستحيل مع غلاء الأسعار في وقتنا الحالى.