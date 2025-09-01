مفاجأة، استاد السلام يستضيف تدريبات منتخب مصر الأول

كشف إبراهيم حسن، مدير منتخب مصر الأول لكرة القدم عن مفاجأة غير متوقعة، حيث أعلن أن استاد السلام سيستضيف تدريبات منتخب الفراعنة، خلال المعسكر الذي ينطلق اليوم الإثنين، استعدادا لمواجهتي إثيوبيا وبوركينا فاسو في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم.

وذكر إبراهيم حسن أن قرار إقامة تدريبات المنتخب الأول باستاد السلام، جاء للحفاظ على أرضية استاد القاهرة التي تستضيف مباراة إثيوبيا.

قائمة منتخب مصر لمعسكر سبتمبر

ضمت قائمة منتخب مصر لمعسكر سبتمبر، استعدادا لمواجهتي إثيوبيا وبوركينا فاسو 24 لاعبا هم:

حراسة المرمى: محمد الشناوي - مصطفى شوبير - محمد صبحي - عبد العزيز البلعوطي

الدفاع: رامي ربيعة - خالد صبحي - عمرو الجزار - حسام عبد المجيد - محمد ربيعة - محمد هاني - أحمد عيد - محمد حمدي - أحمد نبيل كوكا

الوسط: حمدي فتحي - نبيل عماد دونجا - مروان عطية - محمود صابر - مهند لاشين - أحمد سيد - زيزو - محمود تريزيجيه - عمر مرموش - إبراهيم عادل - محمد صلاح مصطفي محمد - أسامة فيصل.

موعد معسكر منتخب مصر المقبل

وحدد الجهاز الفني لـ منتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة التوأم حسام وإبراهيم حسن، اليوم الإثنين 1 سبتمبر، موعدا لانطلاق معسكر الفراعنة المقبل، استعدادا لمواجهتي إثيوبيا وبوركينا فاسو، في الجولتين السابعة والثامنة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، المقرر إقامتها في أمريكا وكندا والمكسيك.

