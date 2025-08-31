الإثنين 01 سبتمبر 2025
حسام حسن يعلن قائمة منتخب مصر لمواجهتي إثيوبيا وبوركينا فاسو

منتخب مصر الأول لكرة
منتخب مصر الأول لكرة القدم، فيتو

أعلن الجهاز الفني لـ منتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة حسام حسن، قبل قليل، أسماء اللاعبين المنضمين لمعسكر الفريق، استعدادا لمواجهتي إثيوبيا وبوركينا فاسو في الجولتين السابعة والثامنة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

قائمة منتخب مصر لمعسكر سبتمبر

ضمت قائمة منتخب مصر لمعسكر سبتمبر، إستعدادا لمواجهتي إثيوبيا وبوركينا فاسو 24 لاعبا هم:

محمد الشناوي
مصطفي شوبير
محمد صبحي 
عبد العزيز البلعوطي

رامي ربيعة
خالد صبحي
عمرو الجزار
حسام عبد المجيد
محمد ربيعة
محمد هاني
أحمد عيد
محمد حمدي
أحمد نبيل كوكا

حمدي فتحي
نبيل عماد دونجا
مروان عطية
محمود صابر 
مهند لاشين
أحمد سيد زيزو 
محمود تريزيجيه 
عمر مرموش 
إبراهيم عادل
محمد صلاح

مصطفي محمد
أسامة فيصل

موعد معسكر منتخب مصر المقبل

وحدد الجهاز الفني لـ منتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة التوأم حسام وإبراهيم حسن، غدا الإثنين 1 سبتمبر، موعدا لانطلاق معسكر الفراعنة المقبل، استعدادا لمواجهتي إثيوبيا وبوركينا فاسو، في الجولتين السابعة والثامنة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، المقرر إقامتها في أمريكا وكندا والمكسيك. 

موعد مباراة مصر أمام إثيوبيا والقنوات الناقلة

وتقام مباراة منتخب مصر أمام منتخب إثيوبيا يوم 5 سبتمبر المقبل باستاد القاهرة الدولي في الجولة السابعة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، فيما تقام مباراته الثانية أمام بوركينا فاسو يوم 9 من الشهر نفسه في الجولة الثامنة من التصفيات.

تنطلق مباراة مصر وإثيوبيا في تمام الساعة العاشرة مساء يوم 5 سبتمبر المقبل، على استاد القاهرة الدولي.

وتنقل المباراتين على الهواء مباشرة عبر شبكة قنوات بي إن سبورت، كما تنقلهما قناة أون سبورت على التردد الأرضي.

 

منتخب مصر منتخب مصر الأول لكرة القدم حسام حسن اثيوبيا بوركينا فاسو التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 قائمة منتخب مصر لمعسكر سبتمبر التوام حسام وابراهيم حسن

