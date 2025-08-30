السبت 30 أغسطس 2025
الموعد والتشكيل المتوقع لمباراة تشيلسي وفولهام بالدوري الإنجليزي

تشيلسي،فيتو
تشيلسي،فيتو

يلتقي فريق تشيلسي نظيره فولهام اليوم السبت، في افتتاح الجولة الثالثة من الدوري الانجليزي  على على ملعب ستامفورد بريدج.

موعد مباراة تشيلسي ضد فولهام

تبدأ المباراة بين تشيلسي وفولهام في تمام الساعة الثانية والنصف بعد الظهر اليوم السبت على ملعب ستامفورد بريدج.

ويدخل تشيلسي المباراة محتلًا المركز الرابع برصيد 4 نقاط، فيما يتواجد فولهام في المركز الـ12 بواقع نقطتين فقط.


تاريخ المواجهات بين الفريقين


وتواجه الفريقان في 90 مباراة سابقة، حيث حقق تشيلسي 53 انتصارًا مقابل 11 فوزًا لفولهام و26 تعادلًا.

 وسجل تشيلسي 148 هدفًا، بينما أحرز فولهام 79 هدفًا، ليعكس هذا التاريخ تفوق البلوز في المواجهات المباشرة، مما يعطيهم أفضلية نفسية قبل اللقاء.

 تشكيل تشيلسي المتوقع أمام فولهام 

ويسعى المدرب الإيطالي ماريسكا إلى تحسين أداء الفريق، ومن المتوقع أن يكون التشكيل كالتالي:

حارس المرمى: سانشيز
خط الدفاع: كوكوريلا، جوستو، أدارابيويو، شالوباه
خط الوسط: كايسيدو، إنزو فيرنانديز
خط الهجوم: جواو بيدرو، استيفاو، بيدرو نيتو، ديلاب

 

تشكيل فولهام ضد تشيلسي


في حراسة المرمى: بيرنارد لينو

في خط الدفاع: كاستانيي ـ يواكيم أندرسن ـ أوجيلومبا ـ كيني تيتي

في خط الوسط: سيسنيون ـ ساندر بيرج ـ إيووبي

في خط الهجوم: جوشا كينج ـ ساسا لوكيتش ـ رودريجو مونيز

الطاقم التحكيمي لمباراة تشيلسي وفولهام


أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم تعيين الحكم روبرت جونز لإدارة اللقاء، بمساعدة نيل ديفيز وستيف ميريديث، إلى جانب دين وايتستون، كما تم تكليف مايكل سالزبوري بمتابعة تقنية الفيديو (VAR) بمساعدة سكوت ليدجر، لضمان سير المباراة بالقرارات العادلة والدقيقة.

