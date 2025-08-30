موعد مباراة اتحاد جدة والأخدود في الدوري السعودي

يستضيف فريق الأخدود، اتحاد جدة اليوم، في المباراة التي ستجمعهما على ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبدالعزيز الرياضية بنجران ضمن مباريات الجولة الأولى لمباريات الدوري السعودي للمحترفين.

موعد مباراة اتحاد جدة والاخدود

ومن المقرر أن تقام مباراة اتحاد جدة والأخدود في تمام التاسعة مساء على ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبدالعزيز الرياضية بنجران.



ويحاول اتحاد جدة مصالحة جماهيره بعد الخسارة في كأس السوبر.

والتقى الفريقان من قبل في دوري المحترفين 4 مرات، فاز الاتحاد في ثلاث منها وحسم التعادل مباراة واحدة، وسجل هجوم الاتحاد 6 أهداف، فيما سجل هجوم الأخدود 3 أهداف.

و نجحت إدارة الاتحاد خلال الفترة الماضية، في شراء عقد حامد الغامدي الذي لعب له معارًا من الاتفاق في الموسم الماضي، والتعاقد مع الظهير الأيمن أحمد الجليدان والحارس محمد العبسي.

واقام اتحاد جدة بقيادة مدربه الفرنسي لوران بلان الذي حقق معه ثنائية الموسم الماضي، معسكرًا في إسبانيا ثم البرتغال ولعب خلاله 5 مباريات، خسر منها أول أربع مباريات، أمام فنربخشة التركي وفيتوريا جيماريش البرتغالي وفولهام الإنجليزي وبورتيمونينسي البرتغالي، وفاز في الأخيرة على أونياو ليريا البرتغالي.



في المقابل حافظ الأخدود على مدربه البرتغالي باولو سيرجيو بعدما ساهم في بقائه الموسم الماضي في دوري المحترفين.

