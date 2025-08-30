السبت 30 أغسطس 2025
الجونة يستضيف زد في مواجهة متساوية بالدوري المصري

فريق الجونة، فيتو
فريق الجونة، فيتو

 يلتقي الجونة أمام نظيره زد، اليوم السبت، على استاد خالد بشارة ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدوري المصري.

موعد مباراة الجونة وزد 

ومن المقرر أن تقام مباراة الجونة وزد في تمام الساعة السادسة مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدوري المصري، وتنقل المباراة عبر قناة أون سبورت الناقل الحصري للدوري.

ووقع زد في فخ الهزيمة من وادي دجلة بهدفين مقابل هدف في الجولة الماضية، ويأمل في استعادة عروضه القوية تحت قيادة محمد شوقي.

وخصص محمد شوقي مدرب زد، محاضرة فنية كاملة للتحذير من الكرات العرضية مع الأجواء الهوائية الكبيرة المعروفة في الجونة، إلى جانب ضرورة غلق منطقة العمق أمام المنافس لحرمانه من التسديد.

وعرض محمد شوقي مدرب زد، مقاطع فيديو لمباريات الجولة الأولى في الدوري المصري، وشرح نقاط القوة والضعف لدى الأخير وتحديد مصادر الخطورة المطلوب مراقبتها من جانب مدافعيه.

يحتل فريق الجونة المركز التاسع برصيد 5 نقاط، فيما يتواجد زد في المركز السابع بنفس الرصيد من النقاط.

