التشكيل الأقرب لبيراميدز أمام الأهلي في قمة الدوري

يستعد الأهلي لمواجهة بيراميدز، اليوم السبت، باستاد السلام في الجولة الخامسة لمسابقة الدوري المصري.

وتأكد غياب ثنائي فريق بيراميدز رمضان صبحي ومصطفى فتحي عن مواجهة الأهلي اليوم السبت، ببطولة الدوري المصري الممتاز.

وكان الكرواتي يورتشيتش المدير الفني للفريق السماوي، يأمل لحاق الثنائي بمواجهة الأهلي لكن إصابتهما حالت دون ذلك.

واستقر المدرب الكرواتي كرونوسلاف يورشيتش، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، على التشكيل الذي سيخوض به مباراة الأهلي، في مسابقة الدوري المصري الممتاز « دوري نايل» للموسم الكروي الجديد 2025-2026.

تشكيل بيراميدز المتوقع أمام الأهلي

حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد حمدي- أسامة جلال- أحمد سامي- كريم حافظ.

خط الوسط: مهند لاشين- بلاتي توريه- وليد الكرتي.

خط الهجوم: إيفرتون- ماييلي -عبد الرحمن مجدي.

إصابة رمضان صبحي

يغيب رمضان صبحي عن مباريات بيراميدز بالدوري المصري منذ انطلاق الموسم الجديد، وذلك بسبب الإصابة في العضلة الضامة.

وغاب رمضان صبحي عن الفريق خلال مواجهتي وادي دجلة والإسماعيلي، واكتمل شفاءه وأصبح جاهزا لمواجهة المصري بالجولة الثالثة في الدوري الممتاز، قبل أن تعاوده الإصابة مرة أخرى قبل مواجهة مودرن سبورت بالجولة الرابعة.

لكن إصابة رمضان صبحي هذه المرة جاءت في العضلة الخلفية.

إصابة مصطفى فتحي

ويغيب مصطفى فتحي عن بيراميدز منذ مباراة المصري بالجولة الثالثة بالدوري، بسبب معاناته من مزق في العضلة الأمامية.

ويخضع اللاعب لبرنامج تأهيلي من أجل تجهيزه للعودة مجددا إلى صفوف الفريق.

موعد مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري المصري

يلتقي الأهلي وبيراميدز في التاسعة مساء اليوم باستاد السلام في الجولة الخامسة لمسابقة الدوري المصري.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي ضد بيراميدز في الدوري المصري

تنقل قناة أون سبورت مباراة الأهلى وبيراميدز في الدوري المصري، مع وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

ترتيب الأهلي وبيراميدز في الدوري

ويحتل فريق الأهلي المركز السادس بجدول الدوري برصيد 5 نقاط، وبنفس الرصيد يأتي بيراميدز في الترتيب العاشر.

وتعادل الأهلي أمام غزل المحلة سلبيا بالجولة الرابعة بالدوري وبنفس الجولة خسر بيراميدز من مودرن سبورت 2-1.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.