موعد مباراة نابولي وكالياري في الدوري الإيطالي

يلتقي فريق نابولي مع نظيره كالياري، اليوم السبت، في إطار الجولة الثانية من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وكان نابولي حامل اللقب قد فاز في الجولة الأولى على مضيفه ساسولو الصاعد هذا الموسم بهدفين نظيفين، مستهلا حملة الدفاع عن لقبه بشكل جيد بقيادة مدربه أنطونيو كونتي.

ويطمح نابولي لتحقيق الفوز الثاني على التوالي وبلوغ النقطة السادسة، رغم غياب مهاجمه البلجيكي روميلو لوكاكو لفترة طويلة، بسبب الإصابة التي لحقت به قبل انطلاق الموسم.

وفي المقابل اكتفى كالياري بالتعادل (1-1) مع فيورنتينا في الجولة الافتتاحية، ليكون اختبار نابولي بمثابة مواجهة مبكرة لقياس قدراته هذا الموسم.

موعد مباراة نابولي وكالياري بالدوري الإيطالي

ومن المقرر أن تقام مباراة نابولي وكالياري في تمام الساعة 9:49 مساء اليوم السبت.

وتقابل الفريقان في 10 مباريات سابقة، نجح نابولي في الفوز بـ 6 مواجهات، بينما انتصر كالياري في مرة واحدة فقط، وحسم التعادل نتيجة 3 مباريات، ما يمنح الأفضلية التاريخية بوضوح للفريق الجنوبي.

