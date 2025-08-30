قمة الجولة الخامسة بالدوري، بيراميدز يظهر بقميصه الجديد أمام الأهلي

أعلن نادي بيراميدز عن قميصه الأساسي الذي سيظهر به خلال مباريات الموسم الجديد.

ومن المقرر أن يظهر الفريق بطاقمه الأساسي الجديد في مواجهة النادي الأهلي المقرر لها مساء اليوم بالدوري الممتاز.

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم لخوض مباراة هامة أمام بيراميدز في الجولة الخامسة على استاد السلام.

ماذا قدم الأهلي وبيراميدز في الدوري قبل مواجهة اليوم؟

ويدخل بيراميدز، تحت القيادة الفنية للمدرب الكرواتي، كرونوسلاف يورشيتش، وسط عدد من النتائج السلبية حيث خاض 4 جولات، حقق الانتصار في مباراة واحدة في الجولة الثانية أمام الإسماعيلي، وتعادل في مباراتين ضد وادي دجلة والمصري بالجولتين الأولى والثالثة، قبل أن يُهزم بالجولة الرابعة بهدفين مقابل هدف أمام مودرن سبورت.

وعلى الجهة الأخرى، يبحث النادي الأهلي، تحت قيادة المدرب الإسباني خوسيه ريبيرو، في الفوز لمصالحة جماهيره الغاضبة، حيث خاض المارد الأحمر 3 جولات، حقق من خلالها الانتصار في مباراة واحدة أمام فاركو بالجولة الثانية، وتعادل في مباراتين ضد مودرن سبورت وغزل المحلة في الجولتين الأولى والرابعة، ولم يلعب في الجولة الثالثة لأنه كان راحة طبقًا لنظام البطولة المقامة بمشاركة 21 فريقًا.

موعد مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري المصري

ويلتقي الأهلي بنظيره بيراميدز في التاسعة مساء اليوم السبت بإستاد السلام في الجولة الخامسة لمسابقة الدوري المصري.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي ضد بيراميدز في الدوري المصري

وتنقل قناة أون سبورت مباراة الأهلى وبيراميدز في الدوري المصري، مع وجود إستوديو تحليلي يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

واستقر المدرب الكرواتي كرونوسلاف يورشيتش، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، على التشكيل الذي سيخوض به مباراة الأهلي، في مسابقة الدوري المصري الممتاز « دوري نايل» للموسم الكروي الجديد 2025-2026.

تشكيل بيراميدز المتوقع أمام الأهلي

حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد حمدي- أسامة جلال- أحمد سامي- كريم حافظ.

خط الوسط: مهند لاشين- بلاتي توريه- وليد الكرتي.

خط الهجوم: إيفرتون- ماييلي -عبد الرحمن مجدي.

إصابة رمضان صبحي

يغيب رمضان صبحي عن مباريات بيراميدز بالدوري المصري منذ انطلاق الموسم الجديد، وذلك بسبب الإصابة في العضلة الضامة.

وغاب رمضان صبحي عن الفريق خلال مواجهتي وادي دجلة والإسماعيلي، واكتمل شفاءه وأصبح جاهزا لمواجهة المصري بالجولة الثالثة في الدوري الممتاز، قبل أن تعاوده الإصابة مرة أخرى قبل مواجهة مودرن سبورت بالجولة الرابعة.

لكن إصابة رمضان صبحي هذه المرة جاءت في العضلة الخلفية.

إصابة مصطفى فتحي

ويغيب مصطفى فتحي عن بيراميدز منذ مباراة المصري بالجولة الثالثة بالدوري، بسبب معاناته من مزق في العضلة الأمامية.

ويخضع اللاعب لبرنامج تأهيلي من أجل تجهيزه للعودة مجددا إلى صفوف الفريق.

