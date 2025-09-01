إبراهيم حسن: الإصابات وعدم الجاهزية وراء غياب 8 لاعبين عن قائمة منتخب مصر

أكد إبراهيم حسن مدير منتخب مصر الأول لكرة القدم أن هناك أكثر من لاعب خرج من قائمة منتخب الفراعنة بقيادة حسام حسن بسبب الإصابة وعدم الجاهزية، وعلى رأسهم إمام عاشور وياسر إبراهيم ومحمد شكري ثلاثي الأهلي، ومحمد عبد المنعم المحترف بنيس الفرنسي، ومحمد شحاتة لاعب الزمالك الذى تعرض للإصابة أمس في تدريبات فريقه، كما خرج للإصابة مصطفى فتحي لاعب بيراميدز.

ياسين مرعي ورمضان صبحي

وأضاف إبراهيم حسن أن هناك متابعة لأكثر من لاعب كانوا في حسابات الجهاز الفني، ولكن الإصابة منعت انضمامهم أيضا منهم ياسين مرعي لاعب الأهلي ورمضان صبحي لاعب بيراميدز.

أكد حسن أن الحالة الطبية وسلامة اللاعب يضعها الجهاز الفني للمنتخب في المقام الأول في اختياراته للمباريات.

ياسين مرعي، فيتو

قائمة منتخب مصر لمعسكر سبتمبر

ضمت قائمة منتخب مصر لمعسكر سبتمبر، استعدادا لمواجهتي إثيوبيا وبوركينا فاسو 24 لاعبا هم:

حراسة المرمى: محمد الشناوي - مصطفى شوبير - محمد صبحي - عبد العزيز البلعوطي

الدفاع: رامي ربيعة - خالد صبحي - عمرو الجزار - حسام عبد المجيد - محمد ربيعة - محمد هاني - أحمد عيد - محمد حمدي - أحمد نبيل كوكا

الوسط: حمدي فتحي - نبيل عماد دونجا - مروان عطية - محمود صابر - مهند لاشين - أحمد سيد - زيزو - محمود تريزيجيه - عمر مرموش - إبراهيم عادل - محمد صلاح مصطفي محمد - أسامة فيصل

موعد معسكر منتخب مصر المقبل

وحدد الجهاز الفني لـ منتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة التوأم حسام وإبراهيم حسن، اليوم الإثنين 1 سبتمبر، موعدا لانطلاق معسكر الفراعنة المقبل، استعدادا لمواجهتي إثيوبيا وبوركينا فاسو، في الجولتين السابعة والثامنة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، المقرر إقامتها في أمريكا وكندا والمكسيك.

