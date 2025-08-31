الأحد 31 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

أول تعليق رسمي من البترول علي حادث انفجار خط الغاز بالإسماعيلية

انفجار خط الغاز،فيتو

في أول تعليق رسمي لها على حادث انفجار خط الغاز بالإسماعيلية، والذي أودى بحياة شخصين وإصابة 6 آخرين، قالت وزارة البترول والثروة المعدنية في بيان لها إنه في تمام الساعة 6:40 مساء ورد بلاغ إلى منطقة السويس البترولية، بوقوع صوت شديد في مجمع بلوف خط الغاز بمنطقة أبو سلطان بمحافظة الإسماعيلية. 

وعلى الفور تم توجيه فرق الطوارئ إلى الموقع، حيث تبين أن الحادث وقع أثناء تنفيذ أعمال روتينية لتجهيز خط الغاز تمهيدا لأعمال الصيانة.

وتوضح الوزارة أن القطاع الذي وقع به الحادث كان مفرغًا تمامًا من الغاز  قبل بدء الأعمال، أي أنه لم يكن يحتوي على غاز طبيعي وقت وقوع الحادث. 

و تبين عند وصول الفرق الفنية انفصال مصيدة الإرسال عن الخط من نقطة اللحام.

وأسفر الحادث عن حالتي وفاة و6 إصابات، جرى نقلهم إلى مستشفى فايد العام لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وتؤكد الوزارة أن الحادث لم يؤثر على إمدادات الغاز، نظرا لأن الخط في هذه المنطقة خال من الغاز بالفعل.

وتعرب الوزارة عن خالص تعازيها  لأسر المتوفين وتتمني الشفاء العاجل للمصابين، مؤكدة أنها تتابع الموقف عن كثب وتقوم باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للتحقيق في  الحادث.

اسماعيلية البترول والثروة المعدنية السويس الرعاية الطبية انفجار خط الغاز بمحافظة الإسماعيلية زارة البترول والثروة المعدنية فرق الطوارئ محافظة الإسماعيلية وزارة البترول والثروة المعدنية

