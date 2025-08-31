الأحد 31 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

هيئة الدواء تصدر دليلا للاستخدام الرشيد لـ أدوية الأورام

هيئة الدواء المصرية
هيئة الدواء المصرية
ads

أعلنت هيئة الدواء المصرية عن إصدار الجزء الخاص بـ  "أدوية الأورام الموجهة" من السجل الدوائي المصري، في خطوة تهدف إلى دعم المنظومة الصحية بمراجع علمية متخصصة، وتعزيز الجهود الوطنية في مجال الاستخدام الرشيد للدواء.

 

وصول المرضى إلى أفضل مستويات الرعاية الصحية

يهدف السجل الدوائي إلى تزويد الصيادلة وكافة المتخصصين في الرعاية الصحية بمعلومات دقيقة ومحدثة حول الاستخدام الرشيد للعلاج الدوائي، لضمان وصول المرضى إلى أفضل مستويات الرعاية الصحية، وتحقيق جودة حياة متميزة، إلى جانب ترشيد الموارد وتقليل التكاليف الطبية.

يتضمن هذا الجزء من السجل الدوائي معلومات متخصصه حول أهم الأدوية المسجلة بالسوق المصري لعلاج الأورام ذات الطبيعة الموجهة (Targeted Anticancer Drugs)، ويعرف العلاج الموجه بكونه أحد أساليب الطب الدقيق، حيث يعمل على استهداف خصائص أو طفرات محددة داخل خلايا الأورام أو على سطحها، مما يمنع نموها وانتشارها مع الحفاظ على الخلايا السليمة، وتتنوع آليات العلاج الموجه ما بين استهداف مؤشرات حيوية محددة مثل الجينات والبروتينات، أو تغيير البيئة المحيطة بالخلايا السرطانية، أو التأثير على الخلايا المساعدة لنمو الورم مثل خلايا الأوعية الدموية.

ويشمل السجل عددًا من المحاور الأساسية أهمها: التصنيف الفارماكولوجي للدواء، دواعي الاستعمال، الجرعات وتعديلاتها، طرق التناول أو التحضير، التفاعلات الدوائية، موانع الاستخدام، الاحتياطات والتحذيرات، الآثار الجانبية، وطرق التخزين.

نائب وزير الصحة يبحث تطوير خدمات مستشفيات الصحة النفسية

دراسة حديثة: البوتاسيوم والزنك والصوديوم معادن تحارب الاكتئاب وتُعزز الصحة النفسية

يأتي ذلك في إطار حرص هيئة الدواء المصرية على تقنين الممارسات الدوائية، وتوفير معلومات علمية موثقة ذات مرجعية وطنية وعالمية، بما يضمن الاستخدام الأمثل والرشيد للدواء وصولًا إلى أعلى مستويات الرعاية الصيدلية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أدوية الأورام البروتينات الخلايا السرطانية الدواء المصرية السوق المصرى هيئة الدواء المصرية هيئة الدواء مستويات الرعاية الصحية

مواد متعلقة

أخطرها الباراسيتامول، هيئة الدواء تحذر من الجرعات الزائدة للأدوية

نائب وزير الصحة يبحث تطوير خدمات مستشفيات الصحة النفسية

الصحة تطلق المؤتمر العلمي الأول للتغذية العلاجية بأمانة المراكز الطبية المتخصصة

نائب وزير الصحة يتابع حالة مصابي حادث قطار مطروح في مستشفيى الضبعة ورأس الحكمة

الصحة: وفاة 3 أشخاص وإصابة 54 آخرين في حادث انقلاب عربات القطار الروسي بالضبعة

وزارة الصحة تطلق برنامجًا تدريبيًا للقضاء على التراكوما

الصحة تدشن خدمة زراعة الأسنان بمستشفى الشيخ زايد التخصصي

الغمراوي يبحث مع إحدى الشركات العالمية تيسير استيراد المستحضرات الدوائية الحيوية

الأكثر قراءة

الضابط "شهبور" ينهي أسطورة "بلطجي كعبيش" في مواجهة الأسلحة البيضاء والبدلة الميري

توقف مفاجئ في مفاوضات الأهلي مع علي ماهر، تفاصيل

بعد توقف المفاوضات مع علي ماهر، من هو المدرب الأقرب لخلافة ريبيرو في الأهلي؟

وفاة حفيدة محمد علي باشا، قصة رحيل جيدة هانم ابنة أسطورة القصر والصحراء في صمت

البنك الأهلي يعدل أسعار العائد على الشهادات الادخارية

صفعة القاهرة، هل تملك بريطانيا سندًا قانونيًّا لإعادة خرسانات السفارة وحواجزها الأمنية؟

محمد صلاح يقود هجوم ليفربول أمام آرسنال في الدوري الإنجليزي

كواليس صادمة.. التحريات تكشف مسروقات فيلا الفنان حمادة هلال بالتجمع

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الأرز اليوم الأحد 31 أغسطس 2025

شعبة الذهب: ارتفاع أسعار المعدن النفيس 3.8% خلال أغسطس بزيادة 172 جنيها

سعر السمك اليوم، البوري بـ 150 جنيها والماكريل مجمد يصل إلى 180

المستندات المطلوبة للتقديم بجامعة القاهرة الأهلية 2025 والمصروفات الدراسية

المزيد

انفوجراف

قبل خوض النهائي الـ 50.. حائط بطولات ليونيل ميسي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

سائق شاحنة يسأل: ما حكم الاستعانة بالمخدرات للتغلب على إرهاق القيادة؟ والإفتاء تجيب

ربيع الغفير: سيدنا محمد هدية من المولى للأمة الإسلامية

وُلد الهدى (الحلقة الثامنة)، كرم رسول الله "كان أجود بالخير من الريح المرسلة"

المزيد
الجريدة الرسمية
ads