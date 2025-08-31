هيئة الدواء تصدر دليلا للاستخدام الرشيد لـ أدوية الأورام

أعلنت هيئة الدواء المصرية عن إصدار الجزء الخاص بـ "أدوية الأورام الموجهة" من السجل الدوائي المصري، في خطوة تهدف إلى دعم المنظومة الصحية بمراجع علمية متخصصة، وتعزيز الجهود الوطنية في مجال الاستخدام الرشيد للدواء.

وصول المرضى إلى أفضل مستويات الرعاية الصحية

يهدف السجل الدوائي إلى تزويد الصيادلة وكافة المتخصصين في الرعاية الصحية بمعلومات دقيقة ومحدثة حول الاستخدام الرشيد للعلاج الدوائي، لضمان وصول المرضى إلى أفضل مستويات الرعاية الصحية، وتحقيق جودة حياة متميزة، إلى جانب ترشيد الموارد وتقليل التكاليف الطبية.

يتضمن هذا الجزء من السجل الدوائي معلومات متخصصه حول أهم الأدوية المسجلة بالسوق المصري لعلاج الأورام ذات الطبيعة الموجهة (Targeted Anticancer Drugs)، ويعرف العلاج الموجه بكونه أحد أساليب الطب الدقيق، حيث يعمل على استهداف خصائص أو طفرات محددة داخل خلايا الأورام أو على سطحها، مما يمنع نموها وانتشارها مع الحفاظ على الخلايا السليمة، وتتنوع آليات العلاج الموجه ما بين استهداف مؤشرات حيوية محددة مثل الجينات والبروتينات، أو تغيير البيئة المحيطة بالخلايا السرطانية، أو التأثير على الخلايا المساعدة لنمو الورم مثل خلايا الأوعية الدموية.

ويشمل السجل عددًا من المحاور الأساسية أهمها: التصنيف الفارماكولوجي للدواء، دواعي الاستعمال، الجرعات وتعديلاتها، طرق التناول أو التحضير، التفاعلات الدوائية، موانع الاستخدام، الاحتياطات والتحذيرات، الآثار الجانبية، وطرق التخزين.

يأتي ذلك في إطار حرص هيئة الدواء المصرية على تقنين الممارسات الدوائية، وتوفير معلومات علمية موثقة ذات مرجعية وطنية وعالمية، بما يضمن الاستخدام الأمثل والرشيد للدواء وصولًا إلى أعلى مستويات الرعاية الصيدلية.

