أخبار مصر

الصحة توجه تحذيرا للمواطنين من الاعتماد على “ChatGPT” في المجال الطبي

ChatGPT، فيتو
ChatGPT، فيتو
حذّر الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العليا للتخصصات الصحية بوزارة الصحة، من خطورة الاعتماد على “ChatGPT” في القضايا الصحية والطبية خلال المرحلة الحالية.

خطأ طبي قد يقود إلى كوارث

وأوضح حسني أن الاعتماد المباشر على “ChatGPT” في المجال الطبي لإعطاء استشارات أو وصف علاجات يُعد خطأً طبيًا جسيمًا قد يترتب عليه كوارث صحية غير محمودة العواقب، مشددًا على أن التشخيص والعلاج مسؤولية الأطباء المتخصصين فقط.

أهمية العودة للخبرة الطبية

وأكد رئيس اللجنة أن الذكاء الاصطناعي المتمثل “ChatGPT” في المجال الطبي قد يُستخدم كأداة مساعدة مستقبلًا بعد تطويره وضبط ضوابط استخدامه، لكن لا يمكن أن يحل محل الخبرة البشرية والقرار الطبي المبني على الفحص الإكلينيكي والتحاليل الدقيقة.

