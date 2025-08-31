القومية للأنفاق تحذر سكان هذه المناطق بسبب المونوريل

أعلنت الهيئة القومية للأنفاق بدء اختبارات أنظمة الحماية المدنية ضد مخاطر الحريق وذلك بمشروع مونوريل القاهرة تمهيدا للتشغيل الفعلي.

تحذير لسكان هذه المناطق بسبب المونوريل

وجاء نص إعلان الأنفاق كما يلي: “تنوه الهيئة القومية للأنفاق أنه في إطار الحماية المدنية الخاصة بسلامة الركاب قد تم تحديد موعد إجراء اختبارات أنظمة الحماية ضد أخطار الحريق (مكافحة حريق - سحب دخان - إنذار حريق - مسالك الهروب) لبعض محطات وورشة مونوريل شرق النيل وذلك غدا الاثنين الموافق 1 سبتمبر 2025 لمحطة العدالة اعتبارًا من الساعة العاشرة صباحًا ولمحطة حي المال والأعمال اعتبارًا من الساعة الواحدة ظهرًا وكذا يوم الثلاثاء الموافق 2 سبتمبر 2025 لورشة مونوريل شرق النيل بالعاصمة الإدارية اعتبارًا من الساعة العاشرة صباحًا”.

وأهابت الهيئة بالمواطنين سكان هذه المناطق بعدم القلق أو الخوف في حالة ظهور دخان أو رائحة حريق في أوقات إجراء الاختبارات بتلك المحطات والورشة.

