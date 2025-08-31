الأحد 31 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

محافظة الجيزة: غلق وتشميع 3 محلات بحدائق الأهرام ورفع 600 حالة إشغال

غلق المخالفات
غلق المخالفات

تابع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة نتائج الحملة التي نفذها قطاع حدائق الأهرام على مدار اليوم، والتي استهدفت رصد المخالفات والتعديات بشوارع القطاع إلى جانب متابعة الالتزام بإجراءات ترشيد الطاقة ومواعيد الغلق.

غلق وتشميع 3 محلات مخالفة

وأسفرت الحملات عن غلق وتشميع 3 محلات مخالفة بمنطقة "ط" وذلك استجابة لشكاوى المواطنين الواردة بشأن تعديهم على نهر الطريق العام وإحداث إزعاج متواصل.

كما أسفرت الحملات عن رفع 600 حالة إشغال متنوعة للمحال والمقاهي والكافيهات، شملت (معدات، إستاندات، كراسي، شاشات عرض، شيش، فترينات، دراجات بخارية)، حيث تم إيداع المضبوطات بمخازن قطاع هضبة الأهرام، بالتعاون مع شرطة المرافق، بعد تلقي العديد من شكاوى المواطنين بشأن تلك المخالفات لما تسببه من تعدٍ على الطريق العام وإحداث ضوضاء وإزعاج للسكان.

وشدد محافظ الجيزة على مواصلة شن الحملات بشكل يومي وعدم السماح بالتعدي على أرصفة المشاة، مع توفير حرم آمن لسير المواطنين.

وشهدت الحملات متابعة كل من المهندس طه عبد الصادق رئيس حي الهرم، ومعتز مسعود رئيس قطاع هضبة الأهرام.

