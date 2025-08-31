فتح نزلة محور عمرو بن العاص على الدائري للقادم من أكتوبر باتجاه المنيب (فيديو)

شهد المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، إزالة الحواجز الخرسانية لفتح نزلـة محور عمرو بن العاص المتفرعة من الطريق الدائري للقادم من مدينة 6 أكتوبر والمتجه إلى المنيب، وذلك ضمن خطة الدولة لتيسير الحركة المرورية وتخفيف الضغط على المحاور الرئيسية.

وأكد محافظ الجيزة أن فتح النزلة الجديدة يأتي في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بضرورة تحسين السيولة المرورية على الطريق الدائري وربطه بالمحاور البديلة، بما يسهم في تقليل زمن الرحلات اليومية للمواطنين، وخاصة المترددين على مناطق جنوب الجيزة والجيزة الكبرى.

تشغيل النزلة بشكل آمن ومنظم أمام حركة السيارات

وأشار النجار إلى أن المحافظة بالتعاون مع الهيئة العامة للطرق والكباري والإدارة العامة للمرور، قامت بمتابعة دقيقة لأعمال الإزالة والتهيئة، لضمان تشغيل النزلة بشكل آمن ومنظم أمام حركة السيارات.

وأوضح المحافظ أن فتح النزلة سيسهم في تخفيف الكثافات المرورية أعلى الطريق الدائري، خاصة في الاتجاه القادم من محور 26 يوليو ومدينة 6 أكتوبر والمتجه إلى كورنيش المنيب، كما سيخدم شريحة كبيرة من قائدي السيارات المتجهين نحو أحياء جنوب الجيزة ومدينة حلوان والمعادي.

ووجه المحافظ الشكر للأجهزة التنفيذية والمرورية على الجهود المبذولة في سرعة الانتهاء من الأعمال، مشددًا على استمرار التنسيق الدائم لفتح محاور بديلة وتطوير الطرق ضمن مشروعات التطوير الشامل للطريق الدائري.

