الأحد 31 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

فتح نزلة محور عمرو بن العاص على الدائري للقادم من أكتوبر باتجاه المنيب (فيديو)

محافظ الجيزة، فيتو
محافظ الجيزة، فيتو
ads

شهد المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، إزالة الحواجز الخرسانية لفتح نزلـة محور عمرو بن العاص المتفرعة من الطريق الدائري للقادم من مدينة 6 أكتوبر والمتجه إلى المنيب، وذلك ضمن خطة الدولة لتيسير الحركة المرورية وتخفيف الضغط على المحاور الرئيسية.

وأكد محافظ الجيزة أن فتح النزلة الجديدة يأتي في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بضرورة تحسين السيولة المرورية على الطريق الدائري وربطه بالمحاور البديلة، بما يسهم في تقليل زمن الرحلات اليومية للمواطنين، وخاصة المترددين على مناطق جنوب الجيزة والجيزة الكبرى.

تشغيل النزلة بشكل آمن ومنظم أمام حركة السيارات

وأشار النجار إلى أن المحافظة بالتعاون مع الهيئة العامة للطرق والكباري والإدارة العامة للمرور، قامت بمتابعة دقيقة لأعمال الإزالة والتهيئة، لضمان تشغيل النزلة بشكل آمن ومنظم أمام حركة السيارات.

وأوضح المحافظ أن فتح النزلة سيسهم في تخفيف الكثافات المرورية أعلى الطريق الدائري، خاصة في الاتجاه القادم من محور 26 يوليو ومدينة 6 أكتوبر والمتجه إلى كورنيش المنيب، كما سيخدم شريحة كبيرة من قائدي السيارات المتجهين نحو أحياء جنوب الجيزة ومدينة حلوان والمعادي.

ووجه المحافظ الشكر للأجهزة التنفيذية والمرورية على الجهود المبذولة في سرعة الانتهاء من الأعمال، مشددًا على استمرار التنسيق الدائم لفتح محاور بديلة وتطوير الطرق ضمن مشروعات التطوير الشامل للطريق الدائري.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

محافظ الجيزة الطريق الدائري محور عمرو بن العاص المنيب 6 أكتوبر السيولة المرورية تطوير الطرق نزلـة الطريق الدائري

مواد متعلقة

تنظيم يوم بيئي بأشتوم الجميل بالتعاون مع جمعية الكشافة البحرية ببورسعيد

وزارة البيئة: رقمنة نظام الرصد والإبلاغ والتحقق الخاص بتجميع بيانات غازات الاحتباس الحراري

محافظ الجيزة: دراسة للاستغناء عن 8 مصارف لإنشاء محاور مرورية

الجيزة تخصص أرقاما هاتفية لتلقي شكاوى المواطنين

القومي للبحوث يعرض جهاز "Activity Wheel" لدعم الأبحاث الدوائية

رفع المخلفات أمام مقابر الحوامدية استجابة لشكاوى المواطنين (صور)

البيئة تستعرض دراسة حول كميات المخلفات الحيوانية المتولدة لإنتاج البيوجاز والسماد العضوي

تشديد الرقابة التموينية بأطفيح وضبط 36 جوال دقيق بلدي مدعم

الأكثر قراءة

البنك الأهلي يعدل أسعار العائد على الشهادات الادخارية

صفعة القاهرة، هل تملك بريطانيا سندًا قانونيًّا لإعادة خرسانات السفارة وحواجزها الأمنية؟

كواليس صادمة.. التحريات تكشف مسروقات فيلا الفنان حمادة هلال بالتجمع

أول رد من الأهلي بشأن التعاقد مع موسيمانى

علي ماهر يقترب من خلافة ريبيرو، وجلسة مرتقبة مع الخطيب

الأوضاع تزداد لهيبا وهناك أنظمة تنهار، توفيق عكاشة يثير المخاوف ويكشف تطورات المنطقة

رابط الاستعلام عن موعد امتحانات المتقدمين لمسابقة مياه الشرب والصرف الصحي

ما الفرق بين الرؤيا والحلم وحديث النفس؟ الإفتاء تُجيب

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الأرز اليوم الأحد 31 أغسطس 2025

شعبة الذهب: ارتفاع أسعار المعدن النفيس 3.8% خلال أغسطس بزيادة 172 جنيها

سعر السمك اليوم، البوري بـ 150 جنيها والماكريل مجمد يصل إلى 180

المستندات المطلوبة للتقديم بجامعة القاهرة الأهلية 2025 والمصروفات الدراسية

المزيد

انفوجراف

الملثم والسبابة.. أبرز الخصائص المميزة لـ أبو عبيدة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

وُلد الهدى (الحلقة الثامنة)، كرم رسول الله "كان أجود بالخير من الريح المرسلة"

الأوقاف تعقد 674 مجلسا فقهيا حول آداب زيارة مسجد النبي

ما الفرق بين الرؤيا والحلم وحديث النفس؟ الإفتاء تُجيب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads