الأحد 31 أغسطس 2025
أخبار مصر

الانتهاء من إصلاح كسر خط المياه بمدينة العياط وعودة الخدمة تدريجيا

انتهت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة من أعمال إصلاح الكسر المفاجئ الذي تعرض له خط المياه الرئيسي قطر 1000 مم عند مدخل طريق طهما المساندة بمركز العياط.

 

إعادة ضخ المياه للمواطنين

وأعلنت الشركة، في بيان لها، أنه تم إعادة ضخ المياه للمواطنين بعد الانتهاء من الإصلاح، مشيرة إلى أن المياه ستعود بصورة تدريجية إلى عدد من المناطق المتأثرة، وهي: غرب مدينة العياط، طهما، الناصرية، القطوري، وبرنشت.

وأكدت الشركة أنها حرصت خلال فترة الانقطاع على توفير سيارات محملة بمياه شرب نظيفة لتغطية احتياجات الأهالي، وذلك لحين الانتهاء من الإصلاح وعودة الخدمة بشكل طبيعي.

ويأتي هذا الإجراء في إطار حرص الشركة على سرعة الاستجابة للأعطال الطارئة وضمان استمرارية الخدمة للمواطنين.

