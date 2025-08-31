الأحد 31 أغسطس 2025
أخبار مصر

نائب محافظ الجيزة يتابع إصلاح خط مياه قرية طهما بالعياط

قام إبراهيم الشهابي، نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن، بجولة ميدانية لمتابعة أعمال إصلاح الكسر المفاجئ الذي وقع بخط مياه الشرب قطر 1000 مم بقرية طهما بمركز العياط.

رافق نائب المحافظ خلال الجولة المهندس أسامة عيد، نائب رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي لقطاع مياه الشرب، والمهندس ياسين سيد ياسين رئيس مركز ومدينة العياط، وعدد من قيادات شركة مياه الشرب بالجيزة.

سرعة الانتهاء من الأعمال لإعادة ضخ المياه بصورة طبيعية

وخلال تفقده، تابع نائب المحافظ نسب التنفيذ ومعدلات الإنجاز في أعمال الإصلاح، مؤكدًا على ضرورة سرعة الانتهاء من الأعمال لإعادة ضخ المياه بصورة طبيعية إلى القرى المتأثرة وهي: طهما، برنشت، الناصرية، والقطوري.

وأشار الشهابي إلى أنه فور وقوع الكسر تم الدفع بسيارات مياه الشرب لتغطية احتياجات القرى المتضررة، تنفيذًا لتكليفات السيد المحافظ بسرعة التعامل مع الموقف والحد من آثاره لحين الانتهاء من الإصلاح وإعادة الخدمة بكامل طاقتها.

ads