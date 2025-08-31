الأحد 31 أغسطس 2025
أخبار مصر

محافظ الجيزة يتفقد أعمال إنشاء مجمع المدارس الجديد ببولاق الدكرور (فيديو)

المهندس عادل النجار
المهندس عادل النجار
تفقد المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، أعمال إنشاء مجمع المدارس الجديد بحي بولاق الدكرور، والذي تنفذه الهيئة العامة للأبنية التعليمية، في إطار خطة الدولة للتوسع في بناء مدارس جديدة لتخفيف الكثافة الطلابية داخل الفصول وتحسين جودة العملية التعليمية.

وأكد محافظ الجيزة أن مجمع مدارس بولاق الدكرور سيضم مراحل تعليمية متنوعة تشمل الابتدائي والإعدادي والثانوي، مما يلبي احتياجات أهالي المنطقة، ويساهم في تقليل الضغط على المدارس القائمة حاليًا.

وأوضح النجار أن المحافظة تتابع بشكل يومي معدلات التنفيذ، مشيرًا إلى أنه تم الانتهاء من نسبة كبيرة من الأعمال الإنشائية، على أن يتم استكمال تجهيز الفصول والمعامل وقاعات الأنشطة التعليمية وفق أعلى معايير الجودة.

الانتهاء من أعمال المرافق الأساسية للمجمع

وشدد المحافظ على سرعة الانتهاء من أعمال المرافق الأساسية للمجمع، بما في ذلك شبكات الكهرباء والمياه والصرف الصحي، إضافة إلى تجهيز الملاعب والساحات التي تخدم الأنشطة الرياضية والثقافية للطلاب.

وأشار المهندس عادل النجار إلى أن خطة محافظة الجيزة تتضمن إنشاء وصيانة العديد من المدارس في مختلف الأحياء، وخاصة في المناطق ذات الكثافة السكانية المرتفعة مثل بولاق الدكرور، مؤكدًا أن تطوير التعليم يمثل أولوية رئيسية في برامج التنمية المحلية.

