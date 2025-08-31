تعيينات جديدة بالبترول، محمد مرزوق رئيسا لشركة جاسكو وياسر صلاح لـ فجر الأردنية

أصدر المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية قرارا بتعيين المهندس ياسر صلاح رئيسا لشركة فجر الأردنية خلفا للمهندس فؤاد رشاد.

كما تم تعيين المهندس محمد مرزوق رئيسا لشركة جاسكو خلفا للمهندس ياسر صلاح، وعمل محمد مرزوق بالعديد من المواقع البترولية ، وتدرج في العمل بداية من شركة أنابيب البترول، ثم انتقل للعمل بالقابضة للغازات الطبيعية إلي أن وصل إلي مساعد رئيس الشركة للعمليات والشبكات وفي عام ٢٠٢٣ تولي رئاسة شركة tGs الأردنية.

كما قرر وزير البترول تعيين المهندس هشام حسين كامل مسعود رئيسا تنفيذيا للشركة الفنية لخدمات وتشغيل خطوط الغاز tGs الأردنية.

