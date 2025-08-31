الأحد 31 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

تعيينات جديدة بالبترول، محمد مرزوق رئيسا لشركة جاسكو وياسر صلاح لـ فجر الأردنية

المهندس كريم بدوي،
المهندس كريم بدوي، فيتو
ads

أصدر المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية  قرارا بتعيين المهندس ياسر صلاح رئيسا لشركة فجر الأردنية خلفا للمهندس فؤاد رشاد.

 كما تم تعيين المهندس محمد مرزوق رئيسا لشركة جاسكو خلفا للمهندس ياسر صلاح،  وعمل محمد مرزوق بالعديد من المواقع البترولية ، وتدرج في العمل بداية من شركة أنابيب البترول، ثم انتقل للعمل بالقابضة للغازات الطبيعية إلي أن وصل إلي مساعد رئيس الشركة للعمليات والشبكات وفي عام ٢٠٢٣ تولي رئاسة شركة tGs الأردنية.

كما قرر وزير البترول تعيين المهندس هشام حسين كامل مسعود رئيسا تنفيذيا للشركة الفنية لخدمات وتشغيل خطوط الغاز tGs الأردنية. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اردني البترول والثروة المعدنية القابضة للغازات الطبيعية المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية المهندس ياسر صلاح انابيب البترول شركة فجر محمد مرزوق

الأكثر قراءة

الضابط "شهبور" ينهي أسطورة "بلطجي كعبيش" في مواجهة الأسلحة البيضاء والبدلة الميري

فصل نهائي لـ رئيس قطار وكمساري من الخدمة بعد تركهما الرحلة في محطة المراغة

الممثل العالمي مينا مسعود يحتفل بزفافه علي الهندية إميلي شاه (فيديو)

تحرك برلماني بشأن إقرار مبدأ المعاملة بالمثل مع السفارات الأجنبية في مصر

بالأسماء، مصرع شخصين وإصابة 6 آخرين في انفجار خط غاز بالإسماعيلية

بعد توقف المفاوضات مع علي ماهر، من هو المدرب الأقرب لخلافة ريبيرو في الأهلي؟

توقف مفاجئ في مفاوضات الأهلي مع علي ماهر، تفاصيل

وفاة حفيدة محمد علي باشا، قصة رحيل جيدة هانم ابنة أسطورة القصر والصحراء في صمت

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الأرز اليوم الأحد 31 أغسطس 2025

شعبة الذهب: ارتفاع أسعار المعدن النفيس 3.8% خلال أغسطس بزيادة 172 جنيها

سعر السمك اليوم، البوري بـ 150 جنيها والماكريل مجمد يصل إلى 180

المستندات المطلوبة للتقديم بجامعة القاهرة الأهلية 2025 والمصروفات الدراسية

المزيد

انفوجراف

قبل خوض النهائي الـ 50.. حائط بطولات ليونيل ميسي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

بعد اتهامهم بنشر فيديوهات خادشة، حكم نشر "البلوجر" مقاطع غير أخلاقية

هل يجوز الصلاة بالمكياج؟ أمين الفتوى يجيب

من قصص القرآن الكريم، يونس بن متى مع أهل نينوى

المزيد
الجريدة الرسمية
ads