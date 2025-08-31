23 فائدة لـ البرقوق، أبرزها الحماية من الأنيميا وعلاج نزلات البرد

فوائد البرقوق، البرقوق من الفاكهة الموسمية الشهيرة التى لها أنواع عديدة وعشاق كثيرون ويستخدم في عمل العصائر وتزيين الحلوى.

وفوائد البرقوق، عديدة لقيمته الغذائية العالية حيث يحتوى على نسبة عالية من مضادات الأكسدة والعناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم وينصح الخبراء بتناوله.

ويقول الدكتور أحمد السيد أخصائي التغذية العلاجية، إن البرقوق من الفواكه الصيفية اللذيذة التي تتميز بمذاقها الحلو والحامض في الوقت نفسه، وتتنوع ألوانها بين الأحمر، البنفسجي، الأصفر والأخضر، مما يجعلها من الثمار المحببة للكبار والصغار.

وتابع، ولا يقتصر دور البرقوق على كونه فاكهة منعشة فقط، بل هو كنز غذائي يحتوي على العديد من الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة التي تمنح الجسم فوائد صحية عديدة.

فوائد البرقوق

فوائد البرقوق للصحة

وأوضح الدكتور أحمد السيد أخصائي التغذية العلاجية، أن من فوائد البرقوق للصحة:-

البرقوق غني بالألياف الغذائية التي تساعد على تنظيم حركة الأمعاء والوقاية من الإمساك.

يحتوي على مادة السوربيتول، وهي مادة طبيعية تعمل كملين خفيف، مما يجعله علاج فعال للإمساك المزمن.

يساعد تناول البرقوق على تحسين صحة البكتيريا النافعة في الأمعاء، وبالتالي تعزيز الهضم.

البرقوق يحتوي على مضادات أكسدة مثل الفلافونويدات والبوليفينولات التي تقلل من مستويات الكوليسترول الضار وتزيد من الكوليسترول النافع.

البوتاسيوم الموجود في البرقوق يساعد على تنظيم ضغط الدم والوقاية من أمراض القلب.

الألياف الموجودة به تعمل على تقليل امتصاص الدهون الضارة من الطعام.

يحتوي البرقوق على نسبة عالية من فيتامين C الذي يعزز إنتاج خلايا الدم البيضاء ويحمي الجسم من العدوى.

مضادات الأكسدة الموجودة به تحارب الجذور الحرة التي تسبب الأمراض المزمنة والسرطانات.

كما أن تناوله بانتظام يساعد الجسم على مقاومة نزلات البرد والإنفلونزا.

البرقوق المجفف (القراصيا) له دور فعال في تحسين صحة العظام وتقليل خطر الإصابة بهشاشة العظام، خاصة لدى النساء بعد انقطاع الطمث.

يحتوي على معادن مهمة مثل البورون، والكالسيوم والمغنيسيوم التي تساعد في تقوية العظام.

على الرغم من طعمه الحلو، إلا أن البرقوق ذو مؤشر جلايسيمي منخفض، مما يجعله مناسب لمرضى السكري عند تناوله بكميات معتدلة.

الألياف الموجودة به تساعد على إبطاء امتصاص السكر في الدم، وبالتالي منع الارتفاع المفاجئ في الجلوكوز.

بفضل احتوائه على فيتامين C وE، يساعد البرقوق على تجديد خلايا الجلد وتأخير ظهور علامات الشيخوخة مثل التجاعيد والخطوط الدقيقة، ويحافظ على رطوبة البشرة ويمنحها مظهر مشرق.

كما يساهم في تقوية الشعر ومنع تساقطه، لأنه يحفز الدورة الدموية في فروة الرأس.

البرقوق منخفض السعرات الحرارية، وحبة واحدة تحتوي تقريبا على 30 سعرة حرارية فقط، كما أنه غني بالألياف التي تمنح الشعور بالشبع لفترات أطول، مما يقلل من تناول الطعام بكميات زائدة.

يحتوي البرقوق على فيتامين A والبيتا كاروتين اللذان يحافظان على صحة العين ويقيان من ضعف النظر.

مضادات الأكسدة به تحمي من خطر الإصابة بالتنكس البقعي المرتبط بالتقدم في العمر.

مضادات الأكسدة القوية في البرقوق مثل الأنثوسيانين والفينولات تساهم في حماية الخلايا من التلف الذي يسببه السرطان، وبعض الدراسات أشارت إلى أن البرقوق المجفف قد يقلل من خطر الإصابة بسرطان القولون.

يساعد في تقليل التوتر وتحسين المزاج لاحتوائه على مضادات الأكسدة التي تدعم صحة الدماغ.

يحافظ على صحة الكلى والوقاية من تكون الحصوات.

يعزز إنتاج خلايا الدم الحمراء بفضل احتوائه على الحديد، مما يساعد في الوقاية من فقر الدم.

يفضل تناول البرقوق طازج أو مجفف (القراصيا) بكمية معتدلة، حيث أن الإفراط في تناوله قد يسبب اسهال بسبب احتوائه على السوربيتول.

