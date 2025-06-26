البرقوق لجمال البشرة وتحسين المزاج ورشاقة الجسم

فوائد البرقوق، يُعد البرقوق من الفواكه الصيفية اللذيذة والمنعشة التي يفضلها الجميع، وهو يتميز بلونه الذي يتراوح بين البنفسجي الغامق والأحمر الداكن، إضافةً إلى طعمه المميز الذي يجمع بين الحلاوة والحموضة.





ولا تقتصر أهمية البرقوق على مذاقه فقط، بل تتعداها إلى فوائده الصحية والغذائية المتعددة، حيث يُعتبر من الفواكه الغنية بالفيتامينات، والمعادن، والألياف، ومضادات الأكسدة.



أكدت الدكتورة مروة كمال أخصائية التغذية العلاجية، أن البرقوق فاكهة صيفية مذهلة من حيث الفوائد الصحية والجمالية، نظرًا لما يحتوي عليه من مغذيات طبيعية من فيتامينات ومعادن ومضادات أكسدة قوية.



ولذلك يعد البرقوق من أفضل الفواكه الصيفية، التي يمكن أن تضيفيه إلى نظامك الغذائي بسهولة. والجميل في الأمر أنه لذيذ ومحبب للكبار والصغار، مما يجعله إضافة ممتعة وصحية إلى حياتك اليومية.

في هذا التقرير، تستعرض الدكتورة مروة، أبرز فوائد البرقوق، سواء للجسم أو البشرة أو حتى للصحة النفسية.

القيمة الغذائية للبرقوق



قبل التحدث عن الفوائد، من المفيد أن نعرف ما يحتوي عليه البرقوق من عناصر غذائية. فكل 100 غرام من البرقوق تحتوي تقريبًا على:

46 سعرة حرارية فقط.

11 جرام من الكربوهيدرات.

1 جرام من البروتين.

0.3 جرام من الدهون.

1.4 جرام من الألياف.

نسبة جيدة من فيتامين C، وفيتامين K، وفيتامين A.

كمية لا بأس بها من البوتاسيوم، والمغنيسيوم، والنحاس.

هذه التركيبة الغذائية تجعله خيارًا مثاليًا لمن يبحثون عن فاكهة مغذية ومنخفضة السعرات في نفس الوقت.

البرقوق لصحتك

أهم فوائد البرقوق لصحة الجسم



1. تحسين الهضم ومكافحة الإمساك

يُعد البرقوق مصدرًا غنيًا بالألياف، وخاصةً النوع القابل للذوبان منها، مما يعزز حركة الأمعاء ويساعد على تنظيم عملية الهضم. ويُشتهر البرقوق المجفف (القراصيا) تحديدًا بقدرته الكبيرة على تخفيف الإمساك المزمن، خاصة عند كبار السن، بسبب احتوائه على مادة "السوربيتول" الملينة للأمعاء.

2. غني بمضادات الأكسدة

البرقوق يحتوي على مركبات نباتية قوية مثل "الأنثوسيانين"، التي تمنحه لونه المميز، وتُعد من مضادات الأكسدة القوية التي تساهم في حماية خلايا الجسم من التلف الناتج عن الجذور الحرة، مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب، والسرطان، والشيخوخة المبكرة.

3. دعم صحة القلب

يساعد تناول البرقوق بانتظام على تقليل مستويات الكوليسترول الضار (LDL) وزيادة الكوليسترول الجيد (HDL)، وذلك بفضل محتواه من الألياف والبوتاسيوم. كما أن البوتاسيوم يلعب دورًا مهمًا في تنظيم ضغط الدم ومنع ارتفاعه، مما يقلل من فرص الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية.

4. تحسين صحة العظام

البرقوق، وخاصةً المجفف، له تأثير إيجابي على كثافة العظام، خصوصًا عند النساء بعد انقطاع الطمث. تشير بعض الدراسات إلى أن تناول القراصيا بانتظام قد يقلل من خطر الإصابة بهشاشة العظام بسبب احتوائه على مضادات أكسدة تحمي أنسجة العظام، بالإضافة إلى البورون والمغنيسيوم.

5. تعزيز المناعة

بفضل احتوائه على فيتامين C، يساعد البرقوق في تقوية جهاز المناعة، وتحفيز إنتاج خلايا الدم البيضاء، وتحسين امتصاص الحديد في الجسم، مما يساهم في الوقاية من حالات فقر الدم.

فوائد البرقوق للبشرة



1. مكافحة التجاعيد وعلامات الشيخوخة

مضادات الأكسدة الموجودة في البرقوق تحارب الجذور الحرة التي تتسبب في تلف خلايا الجلد وظهور علامات التقدم في العمر. كما أن فيتامين C يعزز من إنتاج الكولاجين، مما يمنح البشرة مرونة وشبابًا لفترة أطول.

2. ترطيب البشرة وإشراقتها

تناول البرقوق أو استخدامه في وصفات طبيعية للبشرة يساعد على ترطيبها من الداخل والخارج. كما أن خصائصه المضادة للالتهاب تساهم في تهدئة البشرة الحساسة، وتقليل الالتهابات والاحمرار.

3. تفتيح البشرة والتخلص من البقع

يحتوي البرقوق على مركبات تساهم في تنظيم إنتاج الميلانين، وبالتالي تساعد في تفتيح لون البشرة بشكل طبيعي، وتقليل التصبغات والبقع الداكنة الناتجة عن الشمس أو التقدم في السن.

فوائد البرقوق للصحة النفسية والدماغ



1. تحسين المزاج

البرقوق يحتوي على مضادات أكسدة تحارب الالتهابات المزمنة المرتبطة بالاكتئاب والقلق. كما أن وجود فيتامين B6 فيه يساهم في إنتاج هرمون السيروتونين، المعروف بهرمون السعادة.

2. تعزيز وظائف الدماغ

تعمل مضادات الأكسدة الموجودة في البرقوق على حماية الخلايا العصبية من التلف، مما يساهم في تقوية الذاكرة، وزيادة التركيز، والوقاية من أمراض مثل الزهايمر والخرف.

فوائد البرقوق في إنقاص الوزن



البرقوق منخفض السعرات وعالي الألياف، مما يساعد على الإحساس بالشبع لفترة أطول.

تنظيم مستويات السكر في الدم بفضل الألياف والمركبات النباتية، مما يمنع نوبات الجوع المفاجئة.

يساعد في تحفيز عملية التمثيل الغذائي بفضل فيتامين C وبعض المركبات الأخرى.

البرقوق المجفف (القراصيا)

طرق تناول البرقوق



يمكن الاستفادة من البرقوق بعدة طرق، منها:

تناوله طازجًا كوجبة خفيفة أو مع الزبادي.

استخدامه في تحضير العصائر الطبيعية.

إضافته إلى السلطات لمنحها طعمًا مميزًا.

استخدام البرقوق المجفف (القراصيا) في الطهي أو كوجبة خفيفة صحية.

تحذيرات بسيطة من الإفراط في تناوله



يجب عدم الإكثار من البرقوق المجفف لأنه يحتوي على سعرات حرارية وسكر أكثر من الطازج.

قد يسبب تناوله المفرط مشاكل في المعدة مثل الانتفاخ أو الإسهال.

يُفضل غسله جيدًا قبل تناوله لتقليل آثار المبيدات الزراعية.



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