فوائد البرقوق الأحمر، يحارب العدوى ويحمي من ألزهايمر وأمراض السرطان

فوائد البرقوق الأحمر، البرقوق الأحمر من أنواع الفاكهة الشهيرة التى لها مواسم محددة وعشاق كثيرون لمذاقه المميز ويوجد منها أنواع مختلفة.

وفوائد البرقوق الأحمر، عديدة لقيمته الغذائية العالية حيث يحتوى على نسبة عالية من مضادات الأكسدة والعناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم وينصح الخبراء بتناوله.

وتقول الدكتورة منى أيمن استشارى التغذية العلاجية، إن البرقوق الأحمر هو أحد الفواكه الصيفية اللذيذة التي تتميز بلونها الجذاب وطعمها المائل للحلاوة والحموضة في آن واحد، ويعد من الفواكه الغنية بالعناصر الغذائية المهمة للصحة.

واضافت منى، يتميز البرقوق الأحمر بقشرته الناعمة ولبه العصيري، ويحتوي على مجموعة مميزة من الفيتامينات والمعادن والمركبات النباتية المفيدة، مما يجعله إضافة مثالية للنظام الغذائي اليومي.

فوائد البرقوق الأحمر

فوائد البرقوق الأحمر للصحة

وتابعت، أن من فوائد البرقوق الأحمر الصحية:-

يحتوي البرقوق الأحمر على نسبة عالية من مضادات الأكسدة مثل البوليفينولات والأنثوسيانين، وهي مركبات تساعد على محاربة الجذور الحرة التي تضر بخلايا الجسم، وتقي من أمراض الشيخوخة والسرطان وأمراض القلب.

يحتوي البرقوق الأحمر على نسبة جيدة من الألياف الغذائية، والتي تساعد على تحسين عملية الهضم، والوقاية من الإمساك، وتعزيز حركة الأمعاء، كما يحتوي على مادة السوربيتول، وهي مادة ملينة طبيعية تسهّل حركة البراز.

يساهم تناول البرقوق الأحمر بانتظام في خفض مستويات الكوليسترول الضار وزيادة الكوليسترول الجيد، وذلك بفضل الألياف والمركبات الفينولية، كما يحتوي على البوتاسيوم، وهو معدن ضروري لتنظيم ضغط الدم وتقليل خطر الإصابة بالسكتات القلبية والدماغية.

على الرغم من طعمه الحلو، فإن البرقوق الأحمر يعد خيار جيد لمرضى السكري عند تناوله باعتدال، لأنه يملك مؤشر جلايسيمي منخفض، ما يعني أنه لا يسبب ارتفاع مفاجئ في سكر الدم كما أن الألياف الموجودة فيه تساعد في إبطاء امتصاص السكر.

البرقوق الأحمر يحتوي على عناصر مهمة لتقوية العظام مثل فيتامين K، والبورون، والمغنيسيوم، وقد أظهرت بعض الدراسات أن استهلاك البرقوق المجفف يساعد على منع هشاشة العظام، خاصة لدى النساء بعد سن اليأس.

بفضل غناه بفيتامين C، فإن البرقوق الأحمر يعزز مناعة الجسم ضد العدوى والفيروسات، ويساهم في تسريع التئام الجروح، وتحفيز إنتاج خلايا الدم البيضاء المقاومة للأمراض.

يساعد البرقوق الأحمر في الحفاظ على نضارة البشرة وحيويتها، بفضل احتوائه على فيتامين C والأنثوسيانين، اللذين يساهمان في تكوين الكولاجين ومحاربة التجاعيد وتأخير علامات التقدم في السن.

البرقوق الأحمر منخفض السعرات الحرارية وغني بالألياف، مما يعطي شعور بالشبع لفترة أطول، ويقلل من الرغبة في تناول الطعام بكثرة، لذلك، يمكن أن يكون جزء من حمية غذائية صحية لخسارة الوزن.

بعض المركبات الموجودة في البرقوق، مثل مضادات الأكسدة، لها دور في تحسين الذاكرة وتقليل الالتهابات التي تؤثر على الدماغ، كما يعتقد أن تناول الفواكه الغنية بالبوليفينولات قد يساهم في الوقاية من أمراض مثل الزهايمر والخرف.

البرقوق الأحمر له تأثير مدر للبول ويساعد على تنظيف الكلى والكبد من السموم، مما يساهم في تحسين وظائف الجسم العامة وزيادة نشاط الجسم.

نصائح عند تناول البرقوق الأحمر

وتابعت يفضل غسل البرقوق جيدا قبل تناوله لإزالة بقايا المبيدات، كما يفضل تناوله طازج للحصول على أقصى استفادة غذائية، ويجب الاعتدال في الكمية لمن يعانون من مشاكل في الجهاز الهضمي، لأن الإفراط قد يسبب الإسهال.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.