صحتك في فاكهة، فوائد البرقوق للنساء الحوامل

فوائد البرقوق، البرقوق من الفاكهة الموسمية الشهيرة التي لها مذاق مميز وعشاق كثيرون وله أكثر من نوع ويستخدم فى صناعات عديدة.

وفوائد البرقوق، عديدة لقيمته الغذائية العالية حيث يحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة والعناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم.

وقال الدكتور أحمد السيد أخصائي التغذية العلاجية، إن البرقوق هو فاكهة لذيذة تنتمي إلى عائلة الخوخ والمشمش والنكتارين، ويعرف بطعمه الحلو أو الحامض حسب نوعه، وبقشرته الناعمة، ويتوافر البرقوق بألوان متعددة مثل الأحمر، البنفسجي، الأصفر، والأخضر، ويؤكل طازج أو مجفف (ويعرف حينها باسم القراصيا)، ولا تقتصر أهمية البرقوق على مذاقه فقط، بل تتعدى ذلك إلى فوائده الصحية والجمالية العديدة.

فوائد البرقوق للصحة

فوائد البرقوق للصحة

وأضاف السيد، أن من فوائد البرقوق للصحة:

يحتوي البرقوق على كمية كبيرة من الألياف الغذائية، وخاصة النوع القابل للذوبان، مما يساعد في تحسين الهضم، وتليين البراز، والوقاية من الإمساك.

القراصيا (البرقوق المجفف) معروفة بتأثيرها الفعال كملين طبيعي للأمعاء.

البرقوق غني بمضادات الأكسدة مثل الأنثوسيانين والفينولات، التي تقلل من الالتهابات وتحمي القلب من الأمراض.

يحتوي على البوتاسيوم الذي يساهم في تنظيم ضغط الدم ومنع تصلب الشرايين.

يحتوي على فيتامين C الذي يعزز مناعة الجسم، ويساعد في مكافحة العدوى، ويزيد من إنتاج كريات الدم البيضاء.

مضادات الأكسدة الموجودة فيه تقي من العديد من الأمراض المزمنة.

تشير الدراسات إلى أن المركبات الفينولية في البرقوق تساعد في تثبيط نمو بعض الخلايا السرطانية، وخاصة سرطان القولون والثدي.

رغم طعمه الحلو، فإن البرقوق لا يرفع السكر في الدم بسرعة لأنه يحتوي على ألياف تبطئ امتصاص الجلوكوز، مما يجعله مناسب لمرضى السكري عند تناوله باعتدال.

البرقوق المجفف غني بفيتامين K والبورون والكالسيوم، وهي عناصر مهمة للحفاظ على صحة العظام، والوقاية من هشاشة العظام خاصة لدى النساء بعد انقطاع الطمث.

يحتوي البرقوق على فيتامين A والبيتا كاروتين، وهما مفيدان لصحة العين، ويساعدان في الوقاية من أمراض الشبكية وضعف الرؤية.

فيتامين C الموجود في البرقوق يساعد في تحفيز إنتاج الكولاجين، مما يحافظ على نضارة البشرة ومرونتها.

مضادات الأكسدة تحارب علامات التقدم في السن مثل التجاعيد والبقع الداكنة.

الخصائص المضادة للالتهاب في البرقوق تساعد في تقليل تهيج الجلد، ومكافحة حب الشباب والبثور.

الفيتامينات والمعادن في البرقوق، مثل الحديد وفيتامين E، تحفز نمو الشعر وتمنع تساقطه، وتمنح الشعر مظهر صحي ولامع.

يساهم في تنظيم الهرمونات بفضل احتوائه على مركبات نباتية مشابهة لهرمون الإستروجين.

مفيد أثناء الحمل، لاحتوائه على حمض الفوليك الضروري لنمو الجنين.

يقلل من أعراض سن اليأس بفضل مركباته النباتية وخصائصه المضادة للأكسدة.

محاذير تناول البرقوق

وحذر الدكتور أحمد السيد أخصائي التغذية العلاجية من الإفراط في تناول البرقوق، وخاصة المجفف، لأنه قد يسبب الإسهال أو الغازات، كما ينصح مرضى الكلى بتناول البرقوق باعتدال لاحتوائه على البوتاسيوم.

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