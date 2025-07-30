فوائد تناول البرقوق.. من صحة القلب إلى تقوية العظام والمناعة

فوائد البرقوق، البرقوق من الفاكهة الموسمية الشهيرة التى لها أكثر من نوع وعادة يقدم على حالته ويستخدم فى تزيين الحلوى وعمل العصائر.

وفوائد البرقوق، عديدة لقيمته الغذائية العالية حيث يحتوى على نسبة عالية من مضادات الأكسدة والعناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم.

ويقول الدكتور أحمد السيد أخصائي التغذية العلاجية، إن البرقوق من الفواكه الصيفية اللذيذة والمحببة للكثيرين، يتميز بطعمه الحلو المائل للحموضة وقيمته الغذائية العالية، إذ يحتوي على العديد من الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة التي تدعم صحة الجسم بشكل كبير.

فوائد البرقوق للصحة

فوائد البرقوق للصحة

وأضاف السيد، أن من فوائد البرقوق للصحة:-

البرقوق غني بالألياف الغذائية التي تساعد في تحسين عملية الهضم وتنظيم حركة الأمعاء.

يحتوي على مركبات طبيعية ملينة تساعد في علاج الإمساك والوقاية من مشاكل القولون.

يحفز نمو البكتيريا النافعة في الأمعاء مما يدعم صحة الجهاز الهضمي بشكل عام.

يساعد في خفض مستويات الكوليسترول الضار، وزيادة الكوليسترول الجيد.

يحتوي على مضادات أكسدة مثل الأنثوسيانين التي تحمي الشرايين من الالتهابات والتصلب.

يساهم في تنظيم ضغط الدم بفضل احتوائه على البوتاسيوم والمغنيسيوم.

البرقوق المجفف (القراصيا) يعد من أفضل الأطعمة التي تحمي من هشاشة العظام.

غني بالمعادن المهمة مثل الكالسيوم والبورون التي تساعد في بناء العظام وتقويتها.

يحفز إنتاج الهرمونات المسؤولة عن الحفاظ على كثافة العظام.

يحتوي على فيتامين C الذي يعزز مناعة الجسم ويزيد إنتاج خلايا الدم البيضاء.

مضادات الأكسدة الموجودة في البرقوق تحارب الجذور الحرة وتقلل من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة.

يساعد في مقاومة العدوى الفيروسية والبكتيرية.

رغم طعمه الحلو، إلا أن البرقوق يتمتع بمؤشر جلايسيمي منخفض، مما يجعله مناسبًا لمرضى السكري.

الألياف تساعد على إبطاء امتصاص السكر في الدم ومنع الارتفاع المفاجئ لمستوياته.

فيتامين C والأنثوسيانين في البرقوق يساهمان في إنتاج الكولاجين والحفاظ على نضارة البشرة.

يحارب علامات التقدم في السن مثل التجاعيد والبقع الداكنة.

يساعد في ترطيب البشرة وحمايتها من أضرار أشعة الشمس.

مضادات الأكسدة تحمي خلايا الدماغ من التلف وتقلل من خطر الإصابة بالأمراض العصبية مثل الزهايمر.

يحسن تدفق الدم إلى الدماغ مما يدعم التركيز والذاكرة.

البرقوق منخفض السعرات الحرارية وغني بالألياف مما يساعد على الشعور بالشبع لفترات أطول.

يقلل من الرغبة في تناول السكريات والوجبات السريعة.

يفضل تناول البرقوق باعتدال لتجنب أي اضطرابات في المعدة خاصة عند تناوله مجفف بكميات كبيرة.

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