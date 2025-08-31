فوز رسمي وحيد، أرقام ريبيرو مع الأهلي بعد الخسارة من بيراميدز

فاز فريق بيراميدز على نظيره الأهلي، بنتيجة 2-0 في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت على استاد السلام، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الممتاز.

كشف حساب ريبيرو مع الأهلي

وخاض الأهلي تحت قيادة ريبيرو 13 مواجهة بواقع 3 مباريات رسمية في كأس العالم للأندية، ومباراة ودية قبل منافسات مونديال الأندية أمام باتشوكا، ووديتين خلال معسكره الإعدادي بمدينة طبرقة التونسية، و3 مباريات ودية داخل مصر، و4 مواجهات رسمية في الدوري الممتاز.

نتائج الأهلي في المباريات مع ريبيرو

ومع خوسيه ريبيرو لعب الأهلي 13 مواجهة بين الرسمي والودي، حيث فاز في 5 مباريات وتعادل في 5 لقاءات، وخسر في ثلاثة.

نتائج الأهلي مع ريبيرو

الأهلي 1ـ1 باتشوكا المكسيكي (فاز باتشوكا بركلات الترجيح ـ ودية)

الأهلي 0ـ0 إنتر ميامي (كأس العالم للأندية)

الأهلي 0ـ2 بالميراس البرازيلي (كأس العالم للأندية)

الأهلي 4ـ4 بورتو البرتغالي (كأس العالم للأندية)

الأهلي 4-1 الملعب التونسي (ودية)

الأهلي 5-0 البنزرتي التونسي (ودية)

الأهلي 2-0 إنبي (ودية)

الأهلي 1-0 منتخب مصر للشباب (ودية)

الأهلي 2-2 بتروجيت (ودية)

الأهلي 2ـ2 مودرن سبورت (الدوري الممتاز)

الأهلي 4ـ1 فاركو (الدوري الممتاز)

الأهلي 0ـ0 غزل المحلة (الدوري الممتاز)

الأهلي 0-2 بيراميدز ( الدوري الممتاز)

أهداف مباراة الأهلي وبيراميدز

وسجل وليد الكرتي هدف بيراميدز الأول في شباك الأهلي بالدقيقة 6، قبل أن يعود نفس اللاعب ويعزز النتيجة بالهدف الثاني في الدقيقة 68.

تشكيل الأهلي ضد بيراميدز

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني وأشرف داري وأحمد رمضان بيكهام وكريم فؤاد

خط الوسط: أليو ديانج وأحمد سيد زيزو ومحمد علي بن رمضان

خط الهجوم: تريزيجيه وأشرف بن شرقي ومحمد شريف.

ويجلس على مقاعد بدلاء الأهلي أمام بيراميدز كل من: مصطفى شوبير – عمر كمال – أحمد رضا – جراديشار – حسين الشحات – محمد مجدي أفشة – مصطفى العش – طاهر محمد – أحمد نبيل كوكا.

تشكيل بيراميدز في مواجهة الأهلي

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمد حمدي - أسامة جلال - أحمد سامي - كريم حافظ

خط الوسط: مهند لاشين - بلاتي توريه - إيفرتون داسيلفا - وليد الكرتي - أحمد عاطف قطة

خط الهجوم: فيستون ماييلي

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

محمود جاد - علي جبر - محمود دونجا - مصطفى زيكو - محمد رضا بوبو - أحمد توفيق - محمود زلاكة - مروان حمدي - عبد الرحمن مجدي

حكام مباراة الأهلي وبيراميدز

ماذا قدم الأهلي وبيراميدز في الدوري الممتاز؟

ويحتل الأهلي المركز الـ 12 في الدوري المصري برصيد 5 نقاط في المقابل، يحتل بيراميدز المركز الثالث برصيد 8 نقاط

