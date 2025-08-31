الأحد 31 أغسطس 2025
خلوا وشه في الأرض، جماهير الأهلي تحرج زيزو أثناء مغادرته أرضية الملعب (فيديو)

أحمد سيد زيزو لاعب
أحمد سيد زيزو لاعب الأهلي، فيتو

هاجمت جماهير النادي الأهلي أحمد سيد زيزو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، أثناء مغادرته أرضية ملعب استاد السلام، عقب انتهاء مباراة الفريق مع بيراميدز والتي خسرها المارد الأحمر، بهدفين دون رد في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وقال أحد جماهير النادي الأهلي لزيزو خلال خروجه من الملعب: "هنقضيها عرضيات بس يا زيزو ولا إيه". 

وفاز فريق بيراميدز على نظيره الأهلي، بنتيجة 2-0 في المباراة التي جمعتهما مساء أمس السبت على ستاد السلام، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الممتاز.

أهداف مباراة الأهلي وبيراميدز

وسجل وليد الكرتي هدف بيراميدز الأول في شباك الأهلي بالدقيقة 6، قبل أن يعود نفس اللاعب ويعزز النتيجة بالهدف الثاني في الدقيقة 68.

وجاء تشكيل الأهلي ضد بيراميدز كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي 

خط الدفاع: محمد هاني وأشرف داري وأحمد رمضان بيكهام وكريم فؤاد 

خط الوسط: أليو ديانج وأحمد سيد زيزو ومحمد علي بن رمضان 

خط الهجوم: تريزيجيه وأشرف بن شرقي ومحمد شريف.

وجلس على مقاعد بدلاء الأهلي أمام بيراميدز كل من: مصطفى شوبير – عمر كمال – أحمد رضا – جراديشار – حسين الشحات – محمد مجدي أفشة – مصطفى العش – طاهر محمد – أحمد نبيل كوكا.

بينما جاء تشكيل بيراميدز في مواجهة الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمد حمدي - أسامة جلال - أحمد سامي - كريم حافظ

خط الوسط: مهند لاشين - بلاتي توريه - إيفرتون داسيلفا - وليد الكرتي - أحمد عاطف قطة

خط الهجوم: فيستون ماييلي

وتواجد على مقاعد البدلاء:

محمود جاد - علي جبر - محمود دونجا - مصطفى زيكو - محمد رضا بوبو - أحمد توفيق - محمود زلاكة - مروان حمدي - عبد الرحمن مجدي

حكام مباراة الأهلي وبيراميدز 

ماذا قدم الأهلي وبيراميدز في الدوري الممتاز؟

ويحتل الأهلي المركز الـ 12 في الدوري المصري برصيد 5 نقاط في المقابل، يحتل بيراميدز المركز الثالث برصيد 8 نقاط.

