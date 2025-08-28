من بين هدافي الأهلي أمام بيراميدز، أفشة الوحيد المستمر بقميص الأحمر

يترقب عشاق الكرة المصرية مواجهة نارية بين النادي الأهلي ونظيره بيراميدز في قمة الجولة الخامسة من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز المقرر أن تجمع بينهما السبت المقبل.

وتستعرض فيتو لكم خلال السطور القادمة هدافي النادي الأهلي خلال لقاءات بيراميدز قبل القمة المرتقبة بين الفريقين.

هدافي الأهلي أمام بيراميدز

ويعد هداف الأهلي في لقاءات الأحمر مع بيراميدز كل من، عمرو السولية ووسام أبو علي برصيد ثلاثة أهداف لكل منهما، ومؤمن زكريا ووليد سليمان ومحمد مجدي أفشة وعبد الله السعيد برصيد هدفين لكل منهم.

والجدير بالذكر أن جميع هدافي الأهلي أمام بيراميدز رحلو عن صفوف القلعة الحمراء منهم من انتقل لنادي آخر مثل السولية ووسام أبو علي وعبدالل السعيد والبعض اعتزل مثل وليد سليمان ومؤمن زكريا، ليبقي محمد مجدي أفشة الوحيد الذي ما زال يمثل الفريق حتى الآن.

القيمة التسويقية للنادي الأهلي وبيراميدز

تبلغ القيمة التسويقية للأهلي 38.25 مليون يورو، ويعد أغلى لاعبي الأحمر في القيمة التسويقية هو تريزيجيه بمبلغ 5 ملايين يورو، ثمن يأتي خلفه إمام عاشور بمبلغ 4 ملايين يورو وزيزو بـ 3.5 مليون يورو.

فيما تساوى القيمة التسويقية لنادي بيراميدز 22.50 مليون يورو، حيث يعد أغلى لاعب للفريق السماوي هو البرازيلي إيفرتون بقيمة 2.80 مليون يورو، ثم يأتي خلفه فيستون ماييلي بقيمة 1.80 مليون يورو، ثم رمضان صبحي ومصطفى فتحي بنفس القيمة 1.50 مليون يورو.

موعد مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري المصري

ويلتقي الأهلي ونظيره بيراميدز في التاسعة مساء السبت المقبل باستاد السلام في الجولة الخامسة لمسابقة الدوري المصري.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي ضد بيراميدز في الدوري المصري

تنقل قناة أون سبورت مباراة الأهلى وبيراميدز في الدوري المصري، مع وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

وقررت رابطة الأندية المحترفة نقل مباراة بيراميدز أمام الأهلي في الدوري إلى استاد السلام بدلا من إقامتها على استاد القاهرة الدولي، نظرا لإجراء أعمال الصيانة بأرضية استاد القاهرة.

ترتيب الأهلي وبيراميدز في الدوري

ويحتل فريق الأهلي المركز السادس بجدول الدوري برصيد 5 نقاط وبنفس الرصيد يأتي بيراميدز في الترتيب العاشر.

