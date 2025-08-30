أخبار الفن اليوم: رئيس وزراء لبنان يستقبل عمرو دياب، وفاة والدة المطرب خالد بيومى، عايدة رياض تكشف سر نجاح مسلسل 220 يوم

شهدت الساحة الفنية اليوم السبت العديد من الأخبار الهامة من أبرزها استقبال رئيس وزراء لبنان الفنان عمرو دياب في مكتبه قبل انطلاق حفله في بيروت.

وجاءت أهم الأخبار كالتالي:

استقبل رئيس وزراء لبنان نواف سلام الهضبة عمرو دياب في لبنان قبل انطلاق حفله في بيروت بعد قليل.

عبرت الفنانة عايدة رياض عن سعادتها بمسلسل “220 يوم” والدور الذي قدمته خلال العمل.

انتهى الفنان أحمد داود من تصوير نصف مشاهد أحدث أفلامه الذي يحمل اسم “الكراش”، حيث يعكف أبطال العمل على استكمال باقي مشاهده بين أحد الاستوديوهات وبعض الشوارع بالقاهرة والجيزة.

تحتفي الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة الكاتب أحمد المسلماني بمئوية كلية العلوم جامعة القاهرة، والتي تأسست قبل قرن من الزمان عام 1925.





أعلن المطرب خالد بيومي، عضو مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية، عن وفاة والدته بعد تعرضها لأزمة صحية خلال الفترة الماضية.

تبدأ الفنانة سلوى عثمان تصوير دورها في مسلسل “ولاد الأبالسة” خلال الأيام القليلة القادمة.

انتهى الفنان أمير كرارة، من تصوير مشاهد مسلسل “ظروف غامضة”، بعد عدة اسابيع من التصوير المستمر داخل أحد الاستوديوهات الخاصة بمدينة السادس من أكتوبر.

انطلقت منذ قليل رابع حكايات مسلسل "ما تراه، ليس كما يبدو" والتي تحمل اسم حكاية "هند" وهي من بطولة ليلى زاهر وحازم إيهاب.





حقق مسلسل ما تراه ليس كما يبدو نجاحًا لافتا منذ انطلاقه، حيث جذبت حكاياته الثلاث التي تم عرضها حتى الآن اهتمام الجمهور، وترك المشاهدين على أحر من الجمر بانتظار الحكاية الرابعة المنتظرة “هند”، والتي تبدأ عرضها الليلة.









