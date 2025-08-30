أخبار الفن اليوم: رئيس وزراء لبنان يستقبل عمرو دياب، وفاة والدة المطرب خالد بيومى، عايدة رياض تكشف سر نجاح مسلسل 220 يوم
شهدت الساحة الفنية اليوم السبت العديد من الأخبار الهامة من أبرزها استقبال رئيس وزراء لبنان الفنان عمرو دياب في مكتبه قبل انطلاق حفله في بيروت.
وجاءت أهم الأخبار كالتالي:
قبل انطلاق حفله في بيروت، رئيس وزراء لبنان يستقبل عمرو دياب
استقبل رئيس وزراء لبنان نواف سلام الهضبة عمرو دياب في لبنان قبل انطلاق حفله في بيروت بعد قليل.
عايدة رياض تكشف سر نجاح مسلسل 220 يوم
عبرت الفنانة عايدة رياض عن سعادتها بمسلسل “220 يوم” والدور الذي قدمته خلال العمل.
أحمد داود ينتهى من تصوير نصف مشاهد فيلم "الكراش"
انتهى الفنان أحمد داود من تصوير نصف مشاهد أحدث أفلامه الذي يحمل اسم “الكراش”، حيث يعكف أبطال العمل على استكمال باقي مشاهده بين أحد الاستوديوهات وبعض الشوارع بالقاهرة والجيزة.
ماسبيرو يحتفي بمئوية كلية العلوم جامعة القاهرة
تحتفي الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة الكاتب أحمد المسلماني بمئوية كلية العلوم جامعة القاهرة، والتي تأسست قبل قرن من الزمان عام 1925.
وفاة والدة المطرب خالد بيومي
أعلن المطرب خالد بيومي، عضو مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية، عن وفاة والدته بعد تعرضها لأزمة صحية خلال الفترة الماضية.
سلوى عثمان تبدأ تصوير "ولاد الأبالسة" خلال أيام
تبدأ الفنانة سلوى عثمان تصوير دورها في مسلسل “ولاد الأبالسة” خلال الأيام القليلة القادمة.
تعرف على موعد عرض مسلسل "ظروف غامضة" لأمير كرارة
انتهى الفنان أمير كرارة، من تصوير مشاهد مسلسل “ظروف غامضة”، بعد عدة اسابيع من التصوير المستمر داخل أحد الاستوديوهات الخاصة بمدينة السادس من أكتوبر.
صدمات غير متوقعة لـ ليلى زاهر في أولى حلقات حكاية "هند"
انطلقت منذ قليل رابع حكايات مسلسل "ما تراه، ليس كما يبدو" والتي تحمل اسم حكاية "هند" وهي من بطولة ليلى زاهر وحازم إيهاب.
عدد حلقات مسلسل ما تراه ليس كما يبدو
حقق مسلسل ما تراه ليس كما يبدو نجاحًا لافتا منذ انطلاقه، حيث جذبت حكاياته الثلاث التي تم عرضها حتى الآن اهتمام الجمهور، وترك المشاهدين على أحر من الجمر بانتظار الحكاية الرابعة المنتظرة “هند”، والتي تبدأ عرضها الليلة.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا