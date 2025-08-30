وفاة والدة المطرب خالد بيومي

أعلن المطرب خالد بيومي، عضو مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية، عن وفاة والدته بعد تعرضها لأزمة صحية خلال الفترة الماضية.

وكتب بيومي منشورًا عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك قال فيه: “أمي في ذمة الله.. ألف رحمة ونور عليكي يا ست الكل”

وأضاف: “تشيع الجنازة غدًا الأحد، عقب صلاة الظهر من مسجد القدس بجوار مستشفى التيسير بمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، ويقام العزاء عقب صلاة العصر، بدار الحجاز بجوار نادى أحمد عرابي”

يذكر أن خالد بيومي أحد المطربيين المشهورين بمحافظة الشرقية، وهو عضو مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية، ورئيس النقابة الفرعية بنفس المحافظة، وشغل منصب أمين صندوق النقابة عدة مرات، كما أنه عضو مجلس إدارة بنادي الشرقية الرياضية.

