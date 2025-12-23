الثلاثاء 23 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

صندوق النقد الدولي: الاقتصاد المصري يظهر مؤشرات على نمو قوي

صندوق النقد الدولي،
صندوق النقد الدولي، فيتو
18 حجم الخط

أعلن فريق خبراء صندوق النقد الدولي، اليوم الثلاثاء، التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع السلطات المصرية بشأن المراجعتين الخامسة والسادسة في إطار اتفاق "تسهيل الصندوق الممدد"، مشيرًا إلى وجود مؤشرات على نمو قوي للاقتصاد المصري.


وأوضح الصندوق، في بيان صحفي في ختام المهمة: "توصل فريق من صندوق النقد الدولي والسلطات المصرية إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الخامسة والسادسة في إطار برنامج التمويل الممدد، والمراجعة الأولى في إطار صندوق المرونة والاستدامة".

وأضاف أن "جهود تحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي في مصر تواصلت، مع ظهور مؤشرات على نمو قوي في الاقتصاد المصري، رغم بيئة إقليمية أمنية صعبة وارتفاع مستوى عدم اليقين العالمي، حيث ارتفع النشاط الاقتصادي إلى 4.4 بالمئة خلال السنة المالية 2024/2025 وتحسن ميزان المدفوعات بشكل ملحوظ، على الرغم من التطورات الخارجية السلبية. وقد لاقت الجهود المبذولة مؤخرًا لتحسين تيسير التجارة وتبسيط الإجراءات الضريبية ترحيبًا من القطاع الخاص".


يشار إلى أنه منذ تحريك سعر الصرف، تبنَّت مصر سياسة تستهدف زيادة احتياطياتها من العملات الأجنبية، والتي شهدت ارتفاعا بأكثر من 10 مليارات دولار، بحسب بيانات البنك المركزي المصري.

وتأتي الزيادات رغم سداد مصر مبالغ ضخمة من ديونها المستحقة، والإفراج عن بضائع لدى الجمارك بقيمة تتخطى 17 مليار دولار، فضلًا عن إعادة بناء الاحتياطي من النقد الأجنبي.


كما ساعدت وفرة التدفقات القادمة من صفقة "رأس الحكمة" وقرض صندوق النقد الدولي، والاتفاقات مع البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية، على عودة التوازن وتحول العجز في صافي الأصول الأجنبية بالقطاع المصرفي من سالب 29 مليار دولار إلى فائض 14.3 مليار دولار.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

صندوق النقد الدولي السلطات المصرية الاقتصاد المصري العملات الأجنبية البنك المركزى المصرى صفقة رأس الحكمة البنك الدولي مؤسسة التمويل الدولية

الأكثر قراءة

ليل قاس في الصعيد، الأرصاد تعلن حالة الطقس اليوم الثلاثاء

ارتفاع عبد الشمس "سلايت" والذرة، أسعار الزيت اليوم الثلاثاء في الأسواق

ارتفاع في السلفات يقسم وسط الفلاحين، أسعار الأسمدة اليوم بالأسواق

أكبرها في البتلو، ارتفاع أسعار جميع أنواع اللحوم اليوم بالأسواق

ضربة قوية لمنتخب مصر قبل مواجهة جنوب إفريقيا في كأس الأمم الإفريقية

أهداف مباراة مصر وزيمبابوي في كأس الأمم الإفريقية (فيديو)

شاهد، فرحة الجماهير بهدف تعادل منتخب مصر أمام زيمبابوي (فيديو)

بعادة جديدة على المنتخب، شاهد كيف احتفل محمد صلاح بالفوز على زيمبابوي

خدمات

المزيد

تعرف على سعر السكر اليوم الإثنين

سعر طن الألومنيوم في البورصات العالمية اليوم الإثنين

سعر السمك اليوم، انخفاض البلطي والجمبري والكابوريا في سوق العبور

بعد موافقة الشيوخ، كيف تتصالح في جرائم سرقة الكهرباء وفق تعديل القانون؟

المزيد

انفوجراف

الدوريات الأكثر تمثيلا للاعبين في أمم إفريقيا (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الثلاثاء 23 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 23 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الثلاثاء 23 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads