تعرف على موعد عرض مسلسل "ظروف غامضة" لأمير كرارة

انتهى الفنان أمير كرارة، من تصوير مشاهد مسلسل “ظروف غامضة”، بعد عدة اسابيع من التصوير المستمر داخل أحد الاستوديوهات الخاصة بمدينة السادس من أكتوبر.

ومن المفترض أن يعرض المسلسل خلال شهر نوفمبر المقبل، عبر إحدى المنصات الإلكترونية، خاصة أنه ينتمي إلى المسلسل القصيرة، ويتكون من عشر حلقات فقط.

مسلسل “ظروف غامضة” أولى تجارب أمير كرارة فى الرعب والعوالم الخفية، إذ تدور أحداث العمل فى إطار من التشويق والإثارة حول عالم الجريمة وتدخل الجن فى ذلك.

أبطال مسلسل ظروف غامضة

ويشارك في بطولة مسلسل "ظروف غامضة" بجانب أمير كرارة، كل من آية سماحة، نبيل عيسى، ندى موسي، صدقي صخر، أحمد عبدالحميد، محمد مولا، وتامر نبيل.

من جانب آخر يشارك الفنان أمير كرارة في الموسم السينمائي الصيفي، من خلال فيلم “الشاطر”، الذي يجمعه بهنا الزاهد ومصطفى غريب، وحقق العمل إيرادات ضخمة منذ اليوم الأول لعرضه بالسينمات المصرية والعربية.

