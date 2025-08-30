سلوى عثمان تبدأ تصوير "ولاد الأبالسة" خلال أيام

تبدأ الفنانة سلوى عثمان تصوير دورها في مسلسل “ولاد الأبالسة” خلال الأيام القليلة القادمة.

وقالت سلوى عثمان لـ فيتو، إنها تجسد دور والدة بطل العمل علي الطيب، وأن فريق العمل بدأ عملية التصوير مؤخرا.

مسلسل ولاد الأبالسة

مسلسل ولاد الأبالسة، بطولة تارا عماد، على الطيب، سما إبراهيم، محمد رضوان، محمود عزب، سلوى عثمان، صفاء جلال، سماح السعيد، سمر علام، عمرو القاضي، محمد عبد الجواد، بالإضافة إلى عدد من طلبة معهد الفنون المسرحية، تأليف أمين جمال وشريف يسري وإخراج محمد أسامة، وإنتاج حسن عسيري

كانت الفنانة سلوى عثمان شاركت في موسم رمضان الماضي من خلال مسلسلي “سيد الناس” و"حكيم باشا".

مسلسل سيد الناس

مسلسل سيد الناس من بطولة عمرو سعد وريم مصطفى واحمد رزق واحمد زاهر وأحمد فهيم ومن تأليف وإخراج محمد سامي.

أبطال مسلسل حكيم باشا

ومسلسل "حكيم باشا" من بطولة: مصطفى شعبان، ودينا فؤاد وسهر الصايغ، ورياض الخولي، وسلوى خطاب، وسلوى عثمان، ومنذر رياحنة، وأحمد فؤاد سليم، وفتوح أحمد، ومحمد نجاتي، وميدو عادل، وأحمد صيام، وفتوح أحمد، وهاجر الشرنوبي، وهايدي رفعت والعمل من تأليف محمد الشواف وإنتاج شركة سينرجي.



